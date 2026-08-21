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प्रयागराज और आजमगढ़ में दो महिलाओं की हत्या; पुलिस जांच में जुटी

प्रयागराज/आजमगढ़: यूपी के अलग-अलग जिलों से दो महिलाओं की हत्या की खबर सामने आ रही है. पुलिस ने दोनों मामले में शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्रवाई में जुट गई है.



पहला मामला प्रयागराज के सरायइनायत थाना के हनुमानगंज का है. यहां गुरुवार सुबह 26 वर्षीय महिला ऊषा की उसकी 4 साल की मासूम बच्ची के सामने धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई. मृतका के पति के दूर के रिश्तेदार ने शादी का प्रस्ताव ठुकराने और फटकार लगाने से नाराज होकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया. सूचना मिलते ही पुलिस और फील्ड यूनिट की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम भेजकर एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

पुलिस पूछताछ के अनुसार, आरोपी ने एक दिन पहले महिला के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था. महिला ने न सिर्फ प्रस्ताव ठुकराया, बल्कि उसे फटकार लगाकर घर से बाहर निकाल दिया. इसी बात से आक्रोशित होकर आरोपी ने सुबह बाजार से चाकू खरीदा और किराए के कमरे में घुसकर मासूम बच्ची के सामने महिला पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया.

कुलदीप सिंह गुनावत, डीसीपी (Video Credit; ETV Bharat)

हाल ही में मुंबई से लौटे थे पति-पत्नी: डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत के अनुसार, मृतका ऊषा (26) मूल रूप से जौनपुर की निवासी थी, जबकि उसके पति दिनेश कुमार उतरांव के रहने वाले हैं. यह दंपत्ति पहले मुंबई में रहता था और बीते 11 अगस्त को ही हनुमानगंज बाजार के पास किराए के कमरे में रहने आया था. गुरुवार सुबह करीब 11 बजे पुलिस को घर में शव पड़े होने की सूचना मिली. मौके पर पहुंचे अधिकारियों और फील्ड यूनिट ने घटनास्थल का मुआयना किया. महिला के गले पर धारदार हथियार से गहरे घाव पाए गए.



