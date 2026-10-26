कानपुर, औरैया में दो लेडीज़ का क़त्ल, कासगंज में राजमिस्त्री का शव नाले में मिला
कानपुर, औरैया और कासगंज में तीन हत्याओं से सनसनी फैल गई है. पुलिस इसकी तहकीक़ात में जुटी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 10:24 AM IST|
Updated : October 26, 2026 at 10:29 AM IST
कानपुर /औरैया/ कासगंज: चकेरी थाना क्षेत्र में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी पार्टनर पप्पू पासवान को गिरफ्तार कर लिया.
मामले की जानकारी देते हुए डीसीपी ईस्ट सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि, मृतका की पहचान में शुरुआती दिक्कतों के बाद जांच में सामने आया कि महिला ने काजल, हसीना खातून, दिया और मरजीना जैसे अलग-अलग नामों से कई आधार कार्ड और आईडी बना रखी थी.
डीसीपी ईस्ट सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि, 22 अक्टूबर को मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसकी किराएदार के कमरे से पिछले 24 घंटों से कोई हलचल नहीं हुई है.
अनहोनी की आशंका जताए जाने पर एसएचओ, एसीपी और एडिशनल डीसीपी ईस्ट पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. कमरे के अंदर 28 से 30 वर्ष की महिला का शव बरामद हुआ. शरीर पर खरोंच और चोट के निशान थे. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई.
परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने धारा 103 (BNS) और 69 (BNS) के तहत पप्पू पासवान और अतीक कुरैशी के खिलाफ केस दर्ज किया. पुलिस ने मुख्य आरोपी पप्पू पासवान को हिरासत में ले लिया. पूछताछ में उसने कबूल किया कि 2021 से उनके बीच संपर्क था और वे दोनों साथ में लिव-इन में रह रहे थे.
आरोपी के मुताबिक महिला उसकी 13 साल की बेटी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करती थी. इसी गुस्से में आकर उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. दूसरे आरोपी के संबंध में पुलिस सीडीआर और लोकेशन खंगाल रही है.
स्वर्ण जयंती विहार में लिव-इन में रह रहे थे दोनों
पुलिस जांच में सामने आया कि, आरोपी पप्पू पासवान और काजल चकेरी के स्वर्ण जयंती विहार स्थित एक किराए के कमरे में लिव-इन में एक साथ रहते थे. 21 अक्टूबर को इसी कमरे के अंदर दोनों के बीच कहासुनी हुई और पप्पू ने वारदात को अंजाम दिया.
हत्या के बाद आरोपी कमरे के दरवाजे पर बाहर से ताला लगाकर फरार हो गया. 22 अक्टूबर की शाम पड़ोसियों और मकान मालिक ने कमरे से हलचल न होने पर पुलिस को सूचना दी.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि महिला के शरीर पर 15 से ज्यादा जगह चोटों के निशान थे. उसके हाथ-पैर की उंगलियों, गाल और गर्दन पर चोटें थीं. पुलिस ने दुष्कर्म की आशंका को देखते हुए जांच के लिए स्लाइड भी तैयार कराई है.
बेटी को दी जाने वाली धमकी से बढ़ा विवाद
पुलिस की पूछताछ में आरोपी पप्पू पासवान ने बताया कि, लिव-इन में रहने के बावजूद दोनों के रिश्ते ठीक नहीं थे. काजल उसकी 13 साल की बेटी को लेकर आए दिन धमकियां देती थी. फोन पर गाली-गलौज और गंभीर परिणाम भुगतने की बातें कहती थी. पप्पू ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन 21 अक्टूबर को दोनों के बीच इसी बात पर विवाद बहुत बढ़ गया.
पप्पू का कहना है कि कहासुनी के दौरान उसने गुस्से में आकर काजल का गला पकड़ा और धक्का दे दिया. धक्का लगने से वह दीवान से टकरा कर नीचे गिर गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
पुरानी रंजिश और अन्य आरोपी पर जांच जारी
पुलिस जांच के दौरान यह भी सामने आया कि पप्पू से विवाद के बाद बीच में काजल सनिगवां निवासी आतिफ कुरैशी के संपर्क में आई थी. इस दौरान दोनों के बीच संबंध बने, लेकिन बाद में काजल ने उस पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था.
मुकदमे में समझौते की शर्त पर काजल दोबारा पप्पू के पास लौटी और दोनों फिर से लिव-इन में रहने लगे थे, हालांकि उनके बीच पुराना तनाव बरकरार था.
फिलहाल, पुलिस ने मुख्य आरोपी पप्पू पासवान को गोकुल ग्राउंड सनिगवां के पास से गिरफ्तार कर लिया है. दूसरे नामजद आरोपी अतीक कुरैशी की भूमिका की जांच के लिए पुलिस दोनों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डेटा को खंगाल रही है.
औरैया में चोरी के दौरान विरोध पर बुजुर्ग महिला की हुई हत्या, चार गिरफ्तार
औरैया के बिधूना थाना क्षेत्र के ग्राम बंथरा में 62 वर्षीय बुजुर्ग महिला भूरी देवी की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है.
पुलिस के मुताबिक, चोरी की योजना के तहत घर में घुसे आरोपियों ने महिला के जागने और विरोध करने पर तौलिये से गला दबाकर उनकी हत्या कर दी थी.
मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है. आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए चांदी के आभूषण और नकदी बरामद हुई है.
रिश्तेदार ने बनाई चोरी की योजना
पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी गोलू ने बताया कि दशहरा से पहले रेनू सेंगर और रजित सिंह के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पर बातचीत हुई थी. इस दौरान रेनू ने भूरी देवी के घर में नकदी और आभूषण होने की जानकारी देकर चोरी की योजना बनाई थी.
आरोप है कि 23 अक्टूबर की रात गोलू और बाल अपचारी दीवार फांदकर घर में घुसे और नकदी व आभूषण चोरी करने लगे. इसी दौरान भूरी देवी जाग गईं और चिल्लाने लगीं.
आरोपियों ने कथित तौर पर तौलिये से उनका गला दबा दिया, जिससे उनकी मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, घटना के बाद आरोपी मृतका के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए.
9400 रुपये और चांदी के आभूषण बरामद
पुलिस ने दानवीर सिंह उर्फ गोलू धाकरे निवासी आगरा, रेनू सेंगर निवासी बंथरा और रजित सिंह निवासी इटावा को गिरफ्तार किया है. एक बाल अपचारी को भी अभिरक्षा में लिया गया है.
आरोपियों के कब्जे से करीब 60 ग्राम चांदी की एक जोड़ी तोड़िया, 15 ग्राम चांदी की 11 बिछिया और 9400 रुपये नकद बरामद किए गए हैं.
पुलिस ने मुकदमे में बीएनएस की धारा 317(2) की बढ़ोतरी करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है. इस कार्रवाई में बिधूना थाना पुलिस, स्वाट और सर्विलांस टीम शामिल रही.
एसपी अभिषेक भारती ने बताया है कि 23 अक्टूबर 2026 को डायल 112 के माध्यम से ग्राम बंथरा में बुजुर्ग महिला की घर के अंदर मृत्यु होने की सूचना मिली थी.
सूचना पर बिधूना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. शव को कब्जे में लेकर साक्ष्य को एकत्र किया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.
मृतका भूरी देवी गांव में अकेली रहती थीं, जबकि उनके पति अनंगपाल और दोनों बेटे हरियाणा के फरीदाबाद में प्राइवेट नौकरी करते हैं. मृतका के पति की तहरीर पर थाना बिधूना में मुकदमा संख्या 345/26 धारा 61(2), 103(1) और 307 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया था.
घटना के खुलासे के लिए थाना बिधूना, स्वाट और सर्विलांस की संयुक्त टीम गठित की गई थी. मामले में 3 आरोपी और एक बाल अपचारी को पकड़ा गया है.
कासगंज में मजदूरी के पैसे लेकर निकले राजमिस्त्री का नाले में मिला शव
कासगंज जनपद के कासगंज के कोतवाली कासगंज क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहाँ सोमवार की सुबह एक नाले में 32 वर्षीय राजमिस्त्री का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में पुलिस बल मौके पर जा पहुँचा.
मृतक की पहचान 32 वर्षीय सुभाष प्रजापति पुत्र राजाराम (निवासी मनको फैक्ट्री के पास, कासगंज) के रूप में हुई है. परिजनों और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक, सुभाष पेशे से राजमिस्त्री था और उसे शराब पीने की बुरी लत थी.
बताया जा रहा है कि रविवार की रात मजदूरी के पैसे मिलने के बाद वह घर से निकला था, लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं लौटा. परिजनों ने उसकी तलाश भी की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका.
सोमवार की सुबह जब स्थानीय लोगों ने कार्यालय उपायुक्त उद्योग के सामने बने नाले में एक शव को देखा, तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई. मौके पर पहुँची कोतवाली पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकलवाया और उसकी शिनाख्त कराई.
शुरुआती जाँच-पड़ताल और घटनास्थल के हालात को देखकर यह आशंका जताई जा रही है कि अत्यधिक शराब के नशे में होने के कारण पैर फिसलने से वह नाले में गिर गया होगा, जिससे उसकी मौत हो गई.
मिली जानकारी के अनुसार, मृतक सुभाष की पारिवारिक स्थिति भी काफी विचलित करने वाली थी. बताया जा रहा है कि पिछले कई वर्षों से उसकी पत्नी अपने तीन बच्चों को छोड़कर मायके में रह रही थी. घर पर अकेला रहने के कारण वह और अधिक नशे की गिरफ्त में आ गया था.
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरवाया और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी भिजवा दिया है. थानाध्यक्ष जगदीश चंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि मौत की असली कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा. फिलहाल, पुलिस हर पहलू से मामले की गहराई से जाँच कर रही है.