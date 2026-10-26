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कानपुर, औरैया में दो लेडीज़ का क़त्ल, कासगंज में राजमिस्त्री का शव नाले में मिला

कानपुर में महिला का मर्डर. ( ईटीवी भारत )

कानपुर /औरैया/ कासगंज: चकेरी थाना क्षेत्र में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी पार्टनर पप्पू पासवान को गिरफ्तार कर लिया.

मामले की जानकारी देते हुए डीसीपी ईस्ट सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि, मृतका की पहचान में शुरुआती दिक्कतों के बाद जांच में सामने आया कि महिला ने काजल, हसीना खातून, दिया और मरजीना जैसे अलग-अलग नामों से कई आधार कार्ड और आईडी बना रखी थी.

कानपुर में लेडी की गला दबाकर हत्या. (ईटीवी भारत) डीसीपी ईस्ट सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि, 22 अक्टूबर को मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसकी किराएदार के कमरे से पिछले 24 घंटों से कोई हलचल नहीं हुई है. अनहोनी की आशंका जताए जाने पर एसएचओ, एसीपी और एडिशनल डीसीपी ईस्ट पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. कमरे के अंदर 28 से 30 वर्ष की महिला का शव बरामद हुआ. शरीर पर खरोंच और चोट के निशान थे. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई. परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने धारा 103 (BNS) और 69 (BNS) के तहत पप्पू पासवान और अतीक कुरैशी के खिलाफ केस दर्ज किया. पुलिस ने मुख्य आरोपी पप्पू पासवान को हिरासत में ले लिया. पूछताछ में उसने कबूल किया कि 2021 से उनके बीच संपर्क था और वे दोनों साथ में लिव-इन में रह रहे थे. आरोपी के मुताबिक महिला उसकी 13 साल की बेटी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करती थी. इसी गुस्से में आकर उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. दूसरे आरोपी के संबंध में पुलिस सीडीआर और लोकेशन खंगाल रही है. स्वर्ण जयंती विहार में लिव-इन में रह रहे थे दोनों पुलिस जांच में सामने आया कि, आरोपी पप्पू पासवान और काजल चकेरी के स्वर्ण जयंती विहार स्थित एक किराए के कमरे में लिव-इन में एक साथ रहते थे. 21 अक्टूबर को इसी कमरे के अंदर दोनों के बीच कहासुनी हुई और पप्पू ने वारदात को अंजाम दिया. हत्या के बाद आरोपी कमरे के दरवाजे पर बाहर से ताला लगाकर फरार हो गया. 22 अक्टूबर की शाम पड़ोसियों और मकान मालिक ने कमरे से हलचल न होने पर पुलिस को सूचना दी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि महिला के शरीर पर 15 से ज्यादा जगह चोटों के निशान थे. उसके हाथ-पैर की उंगलियों, गाल और गर्दन पर चोटें थीं. पुलिस ने दुष्कर्म की आशंका को देखते हुए जांच के लिए स्लाइड भी तैयार कराई है. बेटी को दी जाने वाली धमकी से बढ़ा विवाद पुलिस की पूछताछ में आरोपी पप्पू पासवान ने बताया कि, लिव-इन में रहने के बावजूद दोनों के रिश्ते ठीक नहीं थे. काजल उसकी 13 साल की बेटी को लेकर आए दिन धमकियां देती थी. फोन पर गाली-गलौज और गंभीर परिणाम भुगतने की बातें कहती थी. पप्पू ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन 21 अक्टूबर को दोनों के बीच इसी बात पर विवाद बहुत बढ़ गया. पप्पू का कहना है कि कहासुनी के दौरान उसने गुस्से में आकर काजल का गला पकड़ा और धक्का दे दिया. धक्का लगने से वह दीवान से टकरा कर नीचे गिर गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुरानी रंजिश और अन्य आरोपी पर जांच जारी पुलिस जांच के दौरान यह भी सामने आया कि पप्पू से विवाद के बाद बीच में काजल सनिगवां निवासी आतिफ कुरैशी के संपर्क में आई थी. इस दौरान दोनों के बीच संबंध बने, लेकिन बाद में काजल ने उस पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था. मुकदमे में समझौते की शर्त पर काजल दोबारा पप्पू के पास लौटी और दोनों फिर से लिव-इन में रहने लगे थे, हालांकि उनके बीच पुराना तनाव बरकरार था. फिलहाल, पुलिस ने मुख्य आरोपी पप्पू पासवान को गोकुल ग्राउंड सनिगवां के पास से गिरफ्तार कर लिया है. दूसरे नामजद आरोपी अतीक कुरैशी की भूमिका की जांच के लिए पुलिस दोनों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डेटा को खंगाल रही है. औरैया में चोरी के दौरान विरोध पर बुजुर्ग महिला की हुई हत्या, चार गिरफ्तार औरैया के बिधूना थाना क्षेत्र के ग्राम बंथरा में 62 वर्षीय बुजुर्ग महिला भूरी देवी की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. औरैया में महिला का क़त्ल के मामले में 4 गिरफ्तार. (ईटीवी भारत) पुलिस के मुताबिक, चोरी की योजना के तहत घर में घुसे आरोपियों ने महिला के जागने और विरोध करने पर तौलिये से गला दबाकर उनकी हत्या कर दी थी. मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है. आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए चांदी के आभूषण और नकदी बरामद हुई है.