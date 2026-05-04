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तेज रफ्तार का कहर, कार की टक्कर से दो महिलाओं की मौत, ड्राइवर फरार

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर से बड़ी खबर सामने आई है. रामनगर क्षेत्र के बैलपड़ाव में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार बेकाबू कार ने पैदल जा रही दो महिलाओं को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक कार छोड़कर फरार हो गया.

तेज रफ्तार कार का ये कहर बैलपड़ाव क्षेत्र में गैबुआ के पास फूड क्रिस्टल होटल के नजदीक देखने को मिला है. जानकारी के अनुसार, हल्द्वानी की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने सड़क किनारे पैदल जा रही दो महिलाओं को जोरदार टक्कर मार दी.

बताया जा रहा है कि दोनों महिलाएं सुबह घास लेने के लिए जा रही थीं, तभी यह हादसा हुआ. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों महिलाओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. दोनों महिलाओं को रामनगर के रामदत्त सयुक्त चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंच गए.

हादसे के बाद कार चालक वाहन संख्या UK19B8791 को मौके पर छोड़कर फरार हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कार को कब्जे में लेकर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है. मृतक महिलाओं की पहचान कमला देवी 55 वर्ष पत्नी शिवराज सिंह निवासी पत्तापनी बैलपड़ाव और पुष्पा देवी 55 वर्ष पत्नी केवलानंद भट्ट निवासी पत्तापनी बैलपड़ाव के रूप में हुई है.