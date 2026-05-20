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मुरादाबाद में मिट्टी की ढांग में दबकर दो महिलाओं की मौत, एक घायल

मुरादाबाद में मिट्टी की ढांग में दबकर दो महिलाओं की मौत. ( ETV Bharat )

मुरादाबाद : मुरादाबाद में तालाब किनारे मिट्टी की ढांग मैं दबने से तीन महिलाएं बुरी तरह घायल हो गई. इनमें से दो महिलाओं की मौत हो गई और एक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है. बता दें कि आज 20 मई की सुबह करीब 8 बजे रामवती, माला देवी और सुनीता थाना बिलारी के समाथल गांव के तालाब के किनारे आंगन लीपने के लिए मिट्टी लेने के लिए गई थीं. जहां पर अचानक मिट्टी की ढाग गिरने से तीनों महिलाएं मिट्टी में दब गईं. इन घायलों को स्थानीय निवासियों द्वारा मिट्टी से निकाल कर CHC बिलारी लाया गया. यहां पर चिकित्सक ने माला देवी और सुनीता को मृत घोषित कर दिया. वहीं रामवती को प्राथमिक उपचार के पश्चात जिला चिकित्सालय रेफर किया है. उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के कोतवाली बिलारी इलाक़े के गांव समाथल में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक दर्दनाक हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. जानकारी के मुताबिक गांव की ही तीन महिलाएं एक साथ गांव के बाहर ही बने तालाब के किनारे से गर्मी में घर के आंगन को लीपने के लिए मिट्टी लेने गई थीं. इसी दौरान अचानक मिट्टी की ढांग भरभराकर उन तीनों महिलाओं के ऊपर गिर गई, जिसकी चपेट में आकर तीनों महिलाएं मिट्टी में दब गईं.