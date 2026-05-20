ETV Bharat / state

मुरादाबाद में मिट्टी की ढांग में दबकर दो महिलाओं की मौत, एक घायल

इस हादसे घायल दो महिलाओं की मौत हो गई और एक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है.

BURIED UNDER MOUND OF EARTH
मुरादाबाद में मिट्टी की ढांग में दबकर दो महिलाओं की मौत. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 20, 2026 at 4:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुरादाबाद : मुरादाबाद में तालाब किनारे मिट्टी की ढांग मैं दबने से तीन महिलाएं बुरी तरह घायल हो गई. इनमें से दो महिलाओं की मौत हो गई और एक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है.

बता दें कि आज 20 मई की सुबह करीब 8 बजे रामवती, माला देवी और सुनीता थाना बिलारी के समाथल गांव के तालाब के किनारे आंगन लीपने के लिए मिट्टी लेने के लिए गई थीं. जहां पर अचानक मिट्टी की ढाग गिरने से तीनों महिलाएं मिट्टी में दब गईं.

इन घायलों को स्थानीय निवासियों द्वारा मिट्टी से निकाल कर CHC बिलारी लाया गया. यहां पर चिकित्सक ने माला देवी और सुनीता को मृत घोषित कर दिया. वहीं रामवती को प्राथमिक उपचार के पश्चात जिला चिकित्सालय रेफर किया है.

उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के कोतवाली बिलारी इलाक़े के गांव समाथल में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक दर्दनाक हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई.

जानकारी के मुताबिक गांव की ही तीन महिलाएं एक साथ गांव के बाहर ही बने तालाब के किनारे से गर्मी में घर के आंगन को लीपने के लिए मिट्टी लेने गई थीं. इसी दौरान अचानक मिट्टी की ढांग भरभराकर उन तीनों महिलाओं के ऊपर गिर गई, जिसकी चपेट में आकर तीनों महिलाएं मिट्टी में दब गईं.

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. शोर सुनकर आसपास काम कर रहे ग्रामीणों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू करते हुए तीनों महिलाओं को मिट्टी से बाहर निकाला और उपचार के लिए सीएचसी बिलारी पहुंचाया.

चिकित्सकों ने दो महिलाओं माला देवी और सुनीता को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल रामवती को प्राथमिक उपचार के बाद मुरादाबाद के जिला अस्पताल रेफर कर दिया.

घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है. मौके पर ग्रामीणों और परिजनों की भारी भीड़ मौजूद रही. पुलिस भी मौके पर पहुंच कर आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई है.

दरअसल गर्मी के मौसम में महिलाएं नदी या तालाब के किनारों से मिट्टी खोदकर उससे घर के आंगन की लिसाई करती हैं, जिससे घर में ठंडक बनी रहती है, लेकिन मिट्टी खोदने के दौरान हुए हादसे में दो महिलाओं की मौत ने सभी को हैरान कर दिया है कि अक्सर मिट्टी लाकर घर के आंगन को महकाने वाली ये महिलाएं हादसे का शिकार कैसे हो गई.

एसडीएम बिलारी विनय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि घर की लिसाई के लिए मिट्टी लेने गई तीन महिलाएं ढ़ांग में दबने से घायल हो गई, जिनको कस ले जाया गया जहां पर दो महिलाओं को मृत घोषित कर दिया गया. एक घायल महिला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि मृतक के परिजनों द्वारा पोस्टमार्टम न करने की अपील की गई है.

TAGGED:

MUD SLIDE TWO WOMEN MORADABAD
मुरादाबाद समाचार
BURIED UNDER MOUND OF EARTH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.