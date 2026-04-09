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गाजीपुर : तीर्थयात्रियों से भरी बस डिवाइडर से टकरा कर पलटी, दो महिलाओं की मौत, 20 घायल

गाजीपुर : गाजीपुर में नंदगंज थाना क्षेत्र के नैसारे गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जहां तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रही एक बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई. इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है. वहीं, करीब 20 लोग घायल हुए हैं. जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

एसपी सिटी राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि नंदगंज थाना क्षेत्र के नैसारे गांव के पास गुरुवार को तीर्थ यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें करीब 50 लोग सवार थे. इस हादसे के दौरान एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

बाकी बस में सवार करीब 20 से अधिक लोग घायल हो गए हैं. जिन्हें उपचार के लिए महर्षि विश्वामित्र स्वशासी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की अतिरिक्त टीम लगाकर सभी का इलाज किया जा रहा है.