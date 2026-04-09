ETV Bharat / state

गाजीपुर : तीर्थयात्रियों से भरी बस डिवाइडर से टकरा कर पलटी, दो महिलाओं की मौत, 20 घायल

सभी यात्री महाराष्ट्र के जलगांव और बुलढाणा जिले के निवासी बताए जा रहे हैं.

Photo Credit; ETV Bharat
तीर्थयात्रियों से भरी बस डिवाइडर से टकराकर पलटी (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 3:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गाजीपुर : गाजीपुर में नंदगंज थाना क्षेत्र के नैसारे गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जहां तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रही एक बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई. इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है. वहीं, करीब 20 लोग घायल हुए हैं. जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

एसपी सिटी राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि नंदगंज थाना क्षेत्र के नैसारे गांव के पास गुरुवार को तीर्थ यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें करीब 50 लोग सवार थे. इस हादसे के दौरान एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

बाकी बस में सवार करीब 20 से अधिक लोग घायल हो गए हैं. जिन्हें उपचार के लिए महर्षि विश्वामित्र स्वशासी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की अतिरिक्त टीम लगाकर सभी का इलाज किया जा रहा है.

एसपी सिटी ने यह भी बताया कि सभी घायलों की हालत फिलहाल स्थिर है. यात्रियों की पहचान और उनके पते की जानकारी एकत्रित की जा रही है. बस में सवार सभी यात्री महाराष्ट्र के जलगांव और बुलढाणा जिले के निवासी बताए जा रहे हैं.

ये लोग वाराणसी घूमने के बाद नेपाल गए थे और वहां से वापस लौट रहे थे, तभी नंदगंज क्षेत्र में यह हादसा हो गया. घटना की जानकारी मिलते ही एडीएम दिनेश कुमार, सीएमओ डॉ. सुनील पांडे सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और घायलों में अस्पताल में भर्ती कराया.

ये भी पढ़ें- ममता शर्मसार! सौतेली मां का मासूम पर खौफनाक कहर, ढाई साल की बच्ची की चीखों से दहला पूरा गांव

TAGGED:

GHAZIPUR NEWS
BUS OVERTURNS IN GHAZIPUR
ROAD ACCIDENT IN GHAZIPUR
ACCIDENT IN UP
ACCIDENT IN GHAZIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.