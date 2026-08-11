बुलंदशहर: हाईवे पार कर रहे तीन लोगों को बेकाबू कार ने रौंदा, दो महिलाओं की मौत, बच्ची गंभीर
पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. दुर्घटना से पूरे गांव में मातम का माहौल है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 6:56 PM IST
बुलंदशहर: अरनिया थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जिसमें कार की चपेट में आने से दो महिलाओं को मौत हो गई है, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है. बच्ची को आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई. फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है.
सीओ खुर्जा शोभित कुमार ने बताया कि घटना खुर्जा स्थित एनएच-34 पर अरनिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुनि गांव के पास की है, जहां हाइवे पार कर रहीं दो महिलाओं और एक बच्ची को तेज रफ्तार से आ रही अनियंत्रित कार ने चपेट में ले लिया. हादसा इतना भयानक था कि दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है.
हादसे का शिकार हुईं महिलाओं की पहचान 55 वर्षीय सुमित्रा और 23 वर्षीय मालती निवासी अरनिया गांव के रूप में हुई है. वहीं, इस हादसे में घायल हुई 12 वर्षीय बच्ची का नाम पायल है. घटना के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय निवासियों ने पुलिस की मदद से बच्ची को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और उसका इलाज जारी है.
दुर्घटना की सूचना मिलते ही अरनिया थाना पुलिस और उच्च अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे. पुलिस ने महिलाओं के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है. सीओ खुर्जा शोभित कुमार ने यह भी बताया कि घटना को अंजाम देने वाले वाहन और उसके चालक की तलाश की जा रही है. तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. फिलहाल इस दुर्घटना से पूरे गांव में मातम का माहौल है.
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