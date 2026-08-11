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बुलंदशहर: हाईवे पार कर रहे तीन लोगों को बेकाबू कार ने रौंदा, दो महिलाओं की मौत, बच्ची गंभीर

बुलंदशहर : हाईवे पार कर रहे तीन लोगों को बेकाबू कार ने रौंदा ( Photo Credit; ETV Bharat )

​बुलंदशहर: अरनिया थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जिसमें कार की चपेट में आने से दो महिलाओं को मौत हो गई है, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है. बच्ची को आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई. फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है. बुलंदशहर : हाईवे पार कर रहे तीन लोगों को बेकाबू कार ने रौंदा (Video Credit; ETV Bharat) सीओ खुर्जा शोभित कुमार ने बताया कि घटना खुर्जा स्थित एनएच-34 पर अरनिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुनि गांव के पास की है, जहां हाइवे पार कर रहीं दो महिलाओं और एक बच्ची को तेज रफ्तार से आ रही अनियंत्रित कार ने चपेट में ले लिया. हादसा इतना भयानक था कि दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है.