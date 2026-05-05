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ट्रैक पार कर रही थी मौसी और भतीजी, तभी आ गई ट्रेन.. बख्तियारपुर स्टेशन पर दोनों की दर्दनाक मौत

नालंदा: बिहार के दानापुर-बख्तियारपुर रेल खंड के बख्तियारपुर स्टेशन पर सोमवार की दोपहर एक बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ. जिसमें दो महिलाओं की ट्रेन के चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

मौसी और भतीजी की मौत: सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है कि दो महिलाएं रेलवे ट्रैक से पार कर प्लेटफॉर्म संख्या एक पर जाने का प्रयास कर रही हैं. उसी समय उस ट्रैक पर ट्रेन आई और दोनों महिलाओं कुचलती हुई चली गई. घटना के बाद स्टेशन पर चीख पुकार मच गई और यात्री हैरान रह गये. दोनों महिलाएं रिशते में मौसी और भतीजी थी.

पटरी से इकट्ठा किया गया दोनों का शव: घटना की सूचना मिलते ही बख्तियारपुर जीआरपी की पुलिस मौके पर पहुंच गई. स्टेशन पर सफाई कर्मियों की मदद से दोनों मृतका के शव को चुनकर एक जगह इकट्ठा किया गया. वहीं बाद में पोस्टमार्टम के लिए बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल भेज पहचान की गई.

कहां की थी महिलाएं?: बख्तियारपुर जीआरपी थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि दोनों महिलाओं की पहचान हो चुकी है. वो रिश्ते में मौसी और भतीजी लगती थी. उनकी पहचान गयाजी जिले के मानपुर थाना क्षेत्र बुनियादगंज एसपी कॉलोनी निवासी नंदलाल सिंह की 45 वर्षीय पत्नी इंतर देवी और अथमलगोला थाना क्षेत्र रामनगर निवासी 28 वर्षीय संगीता देवी के तौर पर की गई है.

"दोनों महिलाएं रिश्ते में मौसी और भतीजी लगती थी. अवैध क्रासिंग से पार करने के दौरान हादसा हुआ है. फिलहाल दोनों शवों का पोस्टमार्टम करा कर पुलिस ने परिजनों को सौप दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है."-मुकेश कुमार, जीआरपी थानाध्यक्ष, बख्तियारपुर

शादी समारोह से लौट रही थी दोनों: घटना के संबंध में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मौसी-भतीजी शादी समारोह से शामिल होकर गयाजी से बाढ़ के अथमलगोला जाने के लिए पैसेंजर ट्रेन से बख्तियारपुर पहुंची और ट्रेन से उतर कर मौसी भतीजी ओवर ब्रिज से क्रॉस न कर प्लेटफॉर्म संख्या दो से एक पर जाने के लिए अवैध क्रासिंग से पार कर रही थी.