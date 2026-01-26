ETV Bharat / state

हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश, रईसजादों को फंसाते थे जाल में, हिस्ट्रीशीटर महिला समेत तीन अरेस्ट

पीड़ित ने अपनी शिकायत में बताया था कि वो 25 जनवरी को अपने रिश्तेदार के घर लम्बाखेड़ा रुद्रपुर आया था, तभी उसकी जौहर से भी मोबाइल पर बात हुई और जौहर ने पीड़ित को सकैनिया में मिलने के लिए बुलाया. आरोप है कि सकैनिया पीड़ित और जौहर की मुलाकात हुई. इसके बाद जौहर, पीड़ित को बाबू नाम के व्यक्ति के घर ले गई.

पीड़ित के मुताबिक महिला ने अपना नाम जौहर उर्फ महक पुत्री हबीब खान निवासी चादर बाला बाग मोहल्ला जिला अस्पताल रामपुर बताया था. इसके बाद दोनों मोबाइल पर भी बात करने लगे. इसी बीच एक दिन जौहर ने पीड़ित को गदरपुर मिलने के लिए भी बुलाया, लेकिन किसी कारण से पीड़ित ने मना कर दिया.

एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर थाने में यूपी के रामपुर जिले के एक व्यक्ति ने तहरीर दी थी. पीड़ित ने बताया था कि उसके पास फेसबुक पर जूमेरा खान नाम से एक मैसेज आया था. दोनों बातचीत हुई तो उस महिला ने बताया कि वो गदरपुर में महिंद्रा एजेंसी में काम करती है और गदरपुर में ही किराए के मकान में रहती है.

रुद्रपुर: उत्तराखंड पुलिस ने हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने महिला हिस्ट्रीशीटर समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. ये गिरोह रईसजादों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल करते है. पुलिस की गिरफ्त में आई महिला के ऊपर कई मुकदमे दर्ज है. उधम सिंह नगर एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने इस पूरे मामला का खुलासा किया.

पीड़िता के अनुसार जैसे ही वो बाबू के घर में घुसा तो वहां पर पहले से ही एक लड़की मौजूद थी. इसके बाद वो जौहरा और दूसरी लड़की आपस में बातचीत करने लगे. दूसरी लड़की ने अपन नाम राबिया पुत्री लईक अहमद निवासी राजद्वारा कोने वाली गली कोतवाली रामपुर बताया था.

आरोप है कि तीन बैठकर बात कर ही रहे थे कि तभी तीन लड़के कमरे में आ गए. आरोप है कि उन्होंने पीड़ित के साथ बदतमीजी से बात की और गाली-गलौज करते हुए कहा कि तूने मेरी बहन के साथ बदतमीजी व छेड़छाड़ की है. हम लोग तुझे छोड़ेंगे नहीं और हम लोग तुझे जान से मार देंगे. मुझे डरा धमकाकर, झूठे आरोप में फंसाने का दबाव बनाकर जबरदस्ती 40 हजार नगद और 95 हजार ऑनलाइन ट्रांसफर करा लिए. साथ ही धमकी दी कि अगर किसी को इस बात की जानकारी दी तो तेरा अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे.

पीड़ित के अनुसार इसके बाद सभी लोग UP22BA4232 वाहन में बैठ कर मौके से फरार हो गए. पुलिस ने बताया कि इस मामले में गदरपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया. आरोपियों की पता करने के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिनसे पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे.

पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों के नाम: पुलिस ने बताया कि आज 26 जनवरी को उनके हाथ इस वारदात में शामिल

जौहर उर्फ महक निवासी चादर बाला बाग मोहल्ला जिला अस्पताल रामपुर यूपी

राबिया निवासी राज द्वारा कोने वाली गली कोतवाली रामपुर यूपी

रोहन निवासी स्वार गेट मुड़िया नदार बाग रामपुर यूपी को गिरफ्तार किया गया.

आरोपियों के पास से पुलिस को UP22BA4232 कार और रंगदारी से वसूली गई रकम भी बरामद हुई है. पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनका गैंग लगभग 10-12 सदस्यों का है, जिसमें महिला व पुरुष शामिल हैं. गैंग सोशल मीडिया पर अमीर युवकों को चिन्हित कर करते है, फिर उनके गैंग की महिलाओं उनसे दोस्त करती है. इसके बाद उन युवकों को अलग-अलग शहरों में अपने ठिकानों पर बुलाया जाता है, जहां उसने रंगदारी वसूली जाती है. असफल होने पर फर्जी दुष्कर्म के मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं. वारदात में शामिल अन्य आरोपी दीपक, राहुल व शिवम उर्फ हैप्पी की तलाश जारी है. पुलिस का कहना है कि गैंग के अन्य सक्रिय सदस्यों की जानकारी जुटाई जा रही है.

