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आगरा में पुलिसिया बर्बरता का आरोप; हिरासत से बेटे को छुड़ाने गई मां समेत दो महिलाओं को वाहन ने रौंदा, मौत

आगरा: जिले की एत्मादपुर थाना पुलिस पर एक युवक ने गंभीर आरोप लगाए हैं. युवक का आरोप है कि एत्मादपुर थाना पुलिस ने गांजा तस्करी के शक में उसे और उसके ऑटो चालक दोस्त को आरोप में पकड़ा, फिर पुलिस चौकी पर मारपीट की. मैंने जब मां को इसकी जानकारी दी तो मां मुझे छुड़ाने आ रही थीं. मगर, चौकी के सामने अज्ञात वाहन ने मां और मकान मालकिन को टक्कर मार दी, जिसमें मां और मकान मालकिन की मौत हो गई. इसके बाद पुलिस ने मुझे और मेरे दोस्त को मुचलके पर छोड़ दिया. पुलिस ने बिना जुर्म पकड़ा था. पुलिस ऐसा नहीं करती तो मेरी मां और मकान मालकिन दोनों ही जिंदा होती.

डीसीपी वेस्ट आदित्य सिंह ने बताया कि इस मामले की जांच एसीपी एत्मादपुर से कराई जा रही है. इसमें जो भी दोषी होगा. उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. लोहामंडी थानाा क्षेत्र स्थित राज नगर निवासी कपिल रावत ऑटो चालक है. सोमवार रात अपने दोस्त गुलफाम के साथ दो सवारियों को लेकर कुबेरपुर पहुंचा था. पुल के नीचे गलत दिशा से बाइक पर दो पुलिसकर्मी आए. जिन्हें देखकर ऑटो में सवार युवक भागे. पुलिसकर्मी उनके पीछे दौड़े. जिससे एक पुलिसकर्मी गिरकर चोटिल हो गया.

पुलिसकर्मी भागे दोनों युवकों को नहीं पकड़ सकी. मगर, पुलिस ने मुझे और गुलफाम को पकड़ लिया. कहा कि गांजा पी रहे हो. तस्करी करके गांजा लाए थे. पुलिसकर्मी जबरन दोस्त के साथ छलेसर पुलिस चौकी पर ले आए.

ऑटो चालक कपिल रावत का आरोप है कि पुलिस चौकी पर पुलिसकर्मियों ने भागे युवकों के नाम पूछे तो हम दोनों ने उन्हें जानने से इनकार किया तो एक सिपाही ने बेरहमी से पिटाई की. अप्राकृतिक कृत्य भी किया. इसके बाद में मैंने अपनी मां को फोन करके पुलिस के पकड़ने की जानकारी दी.



हादसे में मां और मकान मालकिन की मौत: ऑटो चालक कपिल रावत ने बताया कि मां सुनीता उसे छुड़ाने के लिए छलेसर पुलिस चौकी पर मकान मालकिन सिया देवी के साथ ऑटो से पहुंची. मां सुनीता और मकान मालकिन सिया ऑटो से उतरकर हाइवे पार कर रही थी. तभी तेज गति से आए अज्ञात वाहन ने दोनों को टक्कर मार दी. जिसमें मकान मालकिन सिया देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां सुनीता गंभीर रूप से घायल हो गई. लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया.