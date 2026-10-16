मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में फिर दो प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी, जानिए अस्पताल के अधीक्षक ने क्या कहा
दोनों मरीजों को उपचार के लिए नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अधीन सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल शिफ्ट कर दिया है.
Published : October 16, 2026 at 9:49 AM IST
कोटा : मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में एक बार फिर दो प्रसूताओं की तबीयत सिजेरियन डिलीवरी के बाद बिगड़ गई है. दोनों को सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां पर उन्हें नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अधीन भर्ती किया गया है. दोनों ही महिलाओं के यूरिन आउटपुट में समस्या बताई गई है.
मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल के अधीक्षक डॉ. आशुतोष शर्मा के मुताबिक छावनी इलाके की एक मीनार मस्जिद के नजदीक रहने वाली रेशमा पत्नी मकसूद खान और निमोदा हरि जी गांव निवासी अनीता पत्नी हंसराज बैरवा का यूरिन आउटपुट कम हुआ है. दोनों को उपचार के लिए नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अधीन सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल शिफ्ट कर दिया है. दोनों की सिजेरियन डिलीवरी बुधवार को हुई थी. डिलीवरी के कुछ घंटे बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ गई. प्रसूताओं का यूरिन आउटपुट पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, लेकिन कुछ समस्या हुई है.
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मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में भर्ती महिलाओं की किडनी खराब होने का मामला 5 मई 2026 को उजागर हुआ था. इस पूरे घटनाक्रम में सरकार ने 12 को संक्रमित माना था, जिनमें से पांच की मौत हो गई थी. इनमें चार प्रसूता और एक गर्भवती शामिल थीं. पायल, ज्योति, पिंकी महावर, प्रिया व शिरीन की मौत हुई है, जबकि बाकी पांच रागिनी, धन्नी, सुशीला, चंद्रकला, किरण, पिंकी व आरती को अस्पताल से इलाज के बाद डिस्चार्ज किया गया. कोटा के मामले के बाद ही प्रदेश के अन्य जगह से भी प्रसूताओं की मौत के मामले सामने आए हैं.
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ब्लड बैंक की एफेरेसिस मशीन खराब : मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल के ब्लड बैंक में स्थापित एसडीपी तैयार करने वाली एफेरेसिस मशीन खराब है. इसी के चलते प्रसूता अनीता को सिंगल डोनर प्लेटलेट नहीं मिली. उन्होंने काफी जतन किया, लेकिन एसडीपी नहीं मिली. पीड़ित रिश्तेदार श्यामलाल ने आरोप लगाया है कि स्टाफ ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है. मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉ. आशुतोष शर्मा का कहना है कि अस्पताल में मशीन का पार्ट खराब था. उसको दुरुस्त करने का प्रयास चल रहा था. यह संभव नहीं हो पाया है. अब रिप्लेस करने के लिए पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं, नया पार्ट मंगवाया गया है.
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