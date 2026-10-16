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मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में फिर दो प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी, जानिए अस्पताल के अधीक्षक ने क्या कहा

मेडिकल कॉलेज का नया अस्पताल ( ETV Bharat Kota )

कोटा : मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में एक बार फिर दो प्रसूताओं की तबीयत सिजेरियन डिलीवरी के बाद बिगड़ गई है. दोनों को सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां पर उन्हें नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अधीन भर्ती किया गया है. दोनों ही महिलाओं के यूरिन आउटपुट में समस्या बताई गई है.