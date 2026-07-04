अत्यधिक रक्तस्राव से दो प्रसूताओं की मौत, 2 APO, जयपुर से जांच के लिए आएगी टीम
चिकित्सा विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक महिला चिकित्सक और एक नर्सिंग अधिकारी को एपीओ कर दिया है.
Published : July 4, 2026 at 9:44 AM IST
जोधपुर : जिले के राजकीय उपजिला अस्पताल भोपालगढ़ में प्रसव के लिए आई दो प्रसूताओं की मौत होने का मामला सामने आया है. ये दोनों घटनाएं पांच दिन में हुई हैं. दोनों की हालत बिगड़ने के बाद उन्हें उम्मेद अस्पताल रेफर किया गया था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया. इस घटना के बाद हरकत में आए चिकित्सा विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक महिला चिकित्सक और एक नर्सिंग अधिकारी को एपीओ कर दिया है. साथ ही दो गायनेकोलॉजिस्ट को शामिल करते हुए एक जांच कमेटी भी गठित की गई है. जयपुर से भी एक टीम आज भोपालगढ़ पहुंच रही है.
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जितेंद्र सिंह चारण ने बताया कि दोनों मामलों की जानकारी मिलने के बाद हमने जांच कमेटी बनाई है. डॉक्टर और नर्सिंग कर्मी को एपीओ किया है. उन्होंने बताया कि सेठू कंवर नामक महिला के अत्यधिक रक्तस्राव होने से उम्मेद अस्पताल रेफर किया था, जहां उनको ऑपरेट भी किया गया और दो दिन वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई. वहीं, नागौर जिले के मूंडवा क्षेत्र के दियावड़ी गांव निवासी किरण पत्नी राजेंद्र को प्रसव के लिए भोपालगढ़ अस्पताल लाया गया था. गुरुवार सुबह महिला ने सामान्य प्रसव से बच्चे को जन्म दिया, लेकिन कुछ ही समय बाद अत्यधिक रक्तस्राव शुरू हो गया. स्थिति गंभीर होने पर उसे जोधपुर के उम्मेद अस्पताल रेफर किया गया था, जहां महिला की मौत हो गई.
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दवाइयां नहीं जटिलता कारण : सीएमएचओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टिया इनका कारण प्रसव की जटिलता हो सकता है. आवश्यकता होने पर दवाइयों की भी सैंपलिंग करवाएंगे. आज जयपुर से भी एक टीम आ रही है. वहीं, दो प्रसूताओं की मौत के मामले में सीएमएचओ जोधपुर (द्वितीय) डॉ. जितेंद्र सिंह चारण ने जांच के आदेश देते हुए महिला चिकित्सक डॉ. रतन कंवर एवं नर्सिंग ऑफिसर प्रेम भाटी को तत्काल प्रभाव से एपीओ कर दिया है. उनका मुख्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोधपुर जोन निर्धारित किया गया है. विभाग की ओर से पूरे प्रकरण की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है.