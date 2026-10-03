ETV Bharat / state

जितिया व्रत को लेकर यमुना स्नान के लिए गई दो महिलाओं की मौत, सुर घाट के पास हुआ हादसा

जितिया पर यमुना स्नान के लिए गई दो महिलाओं की मौत ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: जितिया (जीवित्पुत्रिका) पर्व से पूर्व यमुना स्नान के लिए पहुंची दो महिलाओं की डूबने से मौत हो गई. शुक्रवार को जितिया पर्व के नहाए खाए के मौके पर सुर घाट पहुंचीं दो महिलाएं उस समय हादसे का शिकार हो गईं जब वजीराबाद यमुना पुल के पास गहरे पानी में नहाने चली गईं. सूचना मिलते ही गोताखोर मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद दोनों को यमुना से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी