जितिया व्रत को लेकर यमुना स्नान के लिए गई दो महिलाओं की मौत, सुर घाट के पास हुआ हादसा
जितिया व्रत से पहले नहाए खाए के मौके पर वजीराबाद यमुना पुल के पास स्नान करने उतरीं दो युवतियों की डूबने से मौत.
Published : October 3, 2026 at 8:17 AM IST
नई दिल्ली: जितिया (जीवित्पुत्रिका) पर्व से पूर्व यमुना स्नान के लिए पहुंची दो महिलाओं की डूबने से मौत हो गई. शुक्रवार को जितिया पर्व के नहाए खाए के मौके पर सुर घाट पहुंचीं दो महिलाएं उस समय हादसे का शिकार हो गईं जब वजीराबाद यमुना पुल के पास गहरे पानी में नहाने चली गईं. सूचना मिलते ही गोताखोर मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद दोनों को यमुना से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी
दोनों मृतक महिलाओं की पहचान जखीरा की काजल कुमारी और पिंकी कुमारी के रूप में हुई है. दोनों अपने परिवार के साथ जितिया पर्व से परले यमुना स्नान के लिए सुर घाट पहुंची थीं. तिमारपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी है.
उत्तरी जिले की पुलिस उपायुक्त नीहारिका भट्ट ने बताया कि जितिया पर्व के मौके पर दोनों परिवार के साथ यमुना में स्नान करने सूर घाट पहुंची थीं. स्नान के दौरान दोनों गहरे पानी की तरफ चली गईं. उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन पानी अधिक गहरा होने के कारण डूब गईं. उधर, परिजनों का आरोप है कि घाट पर गहरे पानी वाले हिस्से की सही तरीके से बैरिकेडिंग नहीं की गई थी. साथ ही पर्याप्त चेतावनी बोर्ड और सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी भी नहीं थी. इसलिए आने वाली संकट का दोनों महिलाओं को अंदेशा नहीं हो सका और दोनों की डूबने से मौत हो गई.
"शुक्रवार सुबह जितिया पर्व के उपलक्ष्य में सुर घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचे थे, इसी दौरान स्नान करते समय काजल और पिंकी यमुना के गहरे हिस्से में चली गईं और डूबने लगीं. उन्होंने किनारे आने की कोशिश की लेकिन पानी गहरा होने के कारण डूब गईं"
नीहारिका भट्ट,पुलिस उपायुक्त,उत्तरी जिला
ये भी पढ़ें :