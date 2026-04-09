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गौरेला पेंड्रा मरवाही में दर्दनाक सड़क हादसा, सुबह टहलने निकली दो महिलाओं की मौत

मृत महिलाओं की पहचान सुशीला वर्मा और बेला कली पंसारी के रूप में की गई है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों महिलाएं रोज की तरह सुबह टहलने निकली थीं. इसी दौरान तेज गति से आ रहे कैम्पर वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद अनियंत्रित कैम्पर सड़क किनारे खड़ी बस से जा टकराया.

गौरेला पेंड्रा मरवाही: तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला. पेंड्रा-गौरेला बायपास सड़क पर गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में मॉर्निंग वॉक पर निकली दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई.

जीपीएम एक्सीडेंट (ETV Bharat Chhattisgarh)

गाड़ी चालक और एक साथी फरार, दूसरा गाड़ी में फंसा

बताया जा रहा है कि कैम्पर वाहन कोरबा से कटनी कैमूर की ओर जा रहा था. हादसे के बाद वाहन चालक लल्लू और उसका एक साथी मौके से फरार हो गए. वहीं वाहन में सवार परिचालक संदीप यादव वाहन में फंस गया, जिसे पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला.

जीपीएम पुलिस कर रही आरोपी चालक की तलाश

घटना की सूचना मिलते ही गौरेला पुलिस, यातायात पुलिस एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के मर्चुरी में सुरक्षित रखवा दिया है. मामले में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है.

गौरेला पेंड्रा मरवाही सड़क हादसा (ETV Bharat Chhattisgarh)

फरार चालक की तलाश के लिए आसपास के क्षेत्रों में पुलिस सर्च अभियान चला रही है. वहीं हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है. स्थानीय लोगों ने लगातार हो रहे सड़क हादसों पर चिंता जताते हुए तेज रफ्तार वाहनों पर सख्त कार्रवाई और बायपास मार्ग पर निगरानी बढ़ाने की मांग की है.