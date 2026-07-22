ट्रैक्टर की ट्रॉली पलटने से दो महिलाओं की मौत, पांच को आई गंभीर चोट, ड्राइवर की लापरवाही से हादसा
बिलासपुर में खेत में रोपा लगाने जा रही महिलाएं हादसे का शिकार हो गई है.इस हादसे में दो महिलाओं की मौत हुई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 22, 2026 at 12:41 PM IST
बिलासपुर : खेत में रोपा लगाने जा रही महिलाओं के साथ बड़ा हादसा हो गया है. मेडपार बाजार से सकर्रा गांव रोपा लगाने ट्रैक्टर से जा रही महिलाएं हादसे का शिकार हो गई.ट्रैक्टर की ट्रॉली पलटने से दो महिलाओं की मौत हुई है जबकि पांच घायल हैं. घायलों को सिम्स अस्पताल बिलासपुर भेजा गया है,जहां सभी का इलाज चल रहा है.
कहां हुई दुर्घटना ?
हिर्री थाना अंतर्गत के मेडपार बाजार बगदेवा मंदिर के पास महिलाओं से भरा ट्रैक्टर पलट गया.बताया जा रहा है कि ड्राइवर की लापरवाही से हादसा हुआ है. इस ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से उसमें सवार महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं.इस हादसे में दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई.घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल उपचार के लिए बिलासपुर स्थित सिम्स अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है.घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची थी और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार चालक के वाहन को लापरवाहीपूर्वक चलाए जाने के कारण ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर खेत में पलट गया. हादसे में पांच लोग घायल हैं.जबकि दुर्घटना में दो महिलाओं की मौत हुई है.ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने का मामला दर्ज किया गया है- पंकज पटेल,एएसपी सिटी
बताया जा रहा है कि हादसे के बाद घायलों को गंभीर स्थिति में सिम्स लाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार किया जा रहा है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है.
जमीन विवाद में चाचा की हत्या, भतीजों ने खेला खूनी खेल, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल
सीआरपीएफ के 88वें स्थापना दिवस पर भैरमगढ़ में जन जागरूकता अभियान
पूजा पैकरा आत्महत्या मामला: व्यापार संघ भी मैदान में, निर्दोष परिजनों को थाने बुलाने का आरोप