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ट्रैक्टर की ट्रॉली पलटने से दो महिलाओं की मौत, पांच को आई गंभीर चोट, ड्राइवर की लापरवाही से हादसा

बिलासपुर : खेत में रोपा लगाने जा रही महिलाओं के साथ बड़ा हादसा हो गया है. मेडपार बाजार से सकर्रा गांव रोपा लगाने ट्रैक्टर से जा रही महिलाएं हादसे का शिकार हो गई.ट्रैक्टर की ट्रॉली पलटने से दो महिलाओं की मौत हुई है जबकि पांच घायल हैं. घायलों को सिम्स अस्पताल बिलासपुर भेजा गया है,जहां सभी का इलाज चल रहा है.

कहां हुई दुर्घटना ?

हिर्री थाना अंतर्गत के मेडपार बाजार बगदेवा मंदिर के पास महिलाओं से भरा ट्रैक्टर पलट गया.बताया जा रहा है कि ड्राइवर की लापरवाही से हादसा हुआ है. इस ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से उसमें सवार महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं.इस हादसे में दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई.घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल उपचार के लिए बिलासपुर स्थित सिम्स अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है.घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची थी और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी