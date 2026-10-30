कानपुर में खौफनाक हादसा: पुल से अनियंत्रित होकर घर के ऊपर गिरी ट्रैक्टर-ट्रॉली, सास-बहू की मौत, 3 घायल
फजलगंज थाना क्षेत्र की घटना, पोल से टकराकर कच्चे मकान पर गिरी थी ईंटों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 1:37 PM IST
कानपुर: फजलगंज थाना क्षेत्र में दादानगर पुल पर एक भीषण हादसा हो गया है, यहां गुरुवार देर रात ईंटों से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पोल से टकरा गई, उसके बाद नीचे बनी कच्ची बस्ती के एक मकान पर गिर गई. इस दुर्घटना में मलबे में दबने से एक ही परिवार की सास और बहू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए.
सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया. घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाकर मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, फिलहाल मामले की जांच जारी है.
थाना प्रभारी धनंजय पांडे ने बताया कि घटना दादानगर पुल की है, जहां विजयनगर की तरफ आ रही ईंटों से लदी तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली पोल से टका गई. उसके बाद पुल के नीचे बने कच्चे मकान पर गिर गई. इस हादसे में 70 वर्षीय दियावती और उनकी बहू अंजना की मलबे के नीचे दबने से मौत हो गई.
वहीं, परिवार के अन्य सदस्य मिष्ठी और उनके पिता बउवा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि कृष्णा को इलाज के बाद घर भेज दिया गया है.
स्थानीय निवासियों का कहना है कि ट्रैक्टर पर कुल तीन लोग सवार थे और वे नशे की हालत में थे. दुर्घटना के बाद दो लोग मौके से भाग गए, जबकि एक युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कराया. क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर-ट्रॉली और मलबे को हटाने की कार्रवाई की गई. फिलहाल पुलिस फरार चालक और उसके साथी की तलाश जारी है.
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