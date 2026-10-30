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कानपुर में खौफनाक हादसा: पुल से अनियंत्रित होकर घर के ऊपर गिरी ट्रैक्टर-ट्रॉली, सास-बहू की मौत, 3 घायल

प्रतीकात्मक चित्र ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: फजलगंज थाना क्षेत्र में दादानगर पुल पर एक भीषण हादसा हो गया है, यहां गुरुवार देर रात ईंटों से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पोल से टकरा गई, उसके बाद नीचे बनी कच्ची बस्ती के एक मकान पर गिर गई. इस दुर्घटना में मलबे में दबने से एक ही परिवार की सास और बहू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए.

सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया. घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाकर मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, फिलहाल मामले की जांच जारी है.