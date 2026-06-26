लोहरदगा में आसमानी बिजली का कहर, दो महिला की मौत
लोहरदगा में वज्रपात की चपेट में आने से दो महिला की मौत हो गयी है.
Published : June 26, 2026 at 5:44 PM IST
लोहरदगा: जिला में फिर एक बार आसमानी बिजली का कहर टूट पड़ा है. वज्रपात की चपेट में आने से दो महिलाओं की मौत हो गई है जबकि आठ लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं. अलग-अलग थाना क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद सदर अस्पताल में प्रभावितों के पहुंचने से अपना अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच और आगे की कार्रवाई कर रही है.
अलग-अलग थाना क्षेत्र में हुई घटना
लोहरदगा में शुक्रवार को अलग-अलग थाना क्षेत्र में वज्रपात की घटना हुई है. जिसमें दो महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि आठ लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं. मृतकों में कुडू थाना क्षेत्र के सलगी कोलपारा निवासी करमा उरांव की 48 वर्षीय पत्नी घूरती उरांव और लोहरदगा जिला के बगडू थाना क्षेत्र के चरहू गांव निवासी स्वर्गीय अजीज खान की 40 वर्षीय पुत्री असीदा खातून के रुप में हुई है.
वज्रपात की चपेट में आने से एक मौत हुई है. कुछ लोग प्रभावित भी हैं. प्रभावितों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है. -दिनेश कुमार, थाना प्रभारी, बगडू.
वहीं घायलों में कुडू थाना क्षेत्र के सलगी कोलपारा गांव निवासी घुड़ा उरांव का पुत्र और घूरती उरांव का पति करमा उरांव, बगडू थाना क्षेत्र के मन्हें गांव निवासी स्व. सकला उरांव का पुत्र सुनील उरांव और उसका भाई अनिल उरांव, अकला उरांव का पुत्र सोमनाथ उरांव, सोवीचंद मुंडा की पत्नी सोनमती देवी, स्व. करमा मुंडा की पुत्री नीतू कुमारी, सुखदेव मुंडा का पुत्र महेंद्र मुंडा, सलगी कोलपारा निवासी महेंद्र मुंडा की पत्नी सरस्वती देवी शामिल हैं. सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है.
असीदा बकरियों को लेकर गांव के सीमाने पर गई हुई थी, उसी समय वह वज्रपात की चपेट में आ गई. जिससे उसकी मौत हो गई. जबकि घूरती खेत में बादाम की फसल लगा रही थी तभी वह वज्रपात की चपेट में आ गई. जिससे मौके पर उसकी मौत हो गई.
वज्रपात की चपेट में आने से एक महिला की मौत की जानकारी मिली है. पुलिस मामले की जांच और आगे की कार्रवाई कर रही है. -अजित कुमार, थाना प्रभारी, कुडू.
बता दें कि जिला में पिछले एक महीने के दौरान पांच लोगों की मौत वज्रपात की चपेट में आने से हो चुकी है. जिसमें दो बच्चे भी शामिल हैं. मानसून की शुरुआत के साथ ही वज्रपात की घटनाओं ने लोगों के साथ-साथ प्रशासन की भी चिंता बढ़ा दी है.
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