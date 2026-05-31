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लोहरदगा में दो महिलाओं की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत, चालक और वाहन मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

लोहरदगा: जिले में रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है. तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने घर के बाहर बैठी दो महिलाओं को अपनी चपेट में ले लिया. जिसकी वजह से दोनों महिलाओं की मौत हो गई. घटना के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

काफी तेज थी ट्रैक्टर की रफ्तार

दुर्घटना का स्पष्ट कारण तेज रफ्तार और लापरवाही सामने आई है. ट्रैक्टर की रफ्तार काफी अधिक थी. चालक, ट्रैक्टर पर अपना नियंत्रण नहीं रख सका था और उसने दोनों महिलाओं को अपनी चपेट में ले लिया. जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरी महिला ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया.

घर के बाहर बैठकर बातचीत कर रही थी महिलाएं

घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है. सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है. जानकारी के मुताबिक, सेन्हा थाना क्षेत्र के डोका गांव स्थित अखरा के पास दो महिलाएं घर के बाहर बैठकर आपस में बातचीत कर रही थी. इसी दौरान बिना नंबर का ट्रैक्टर चालक तेज गति और लापरवाही से चलाते हुए वहां पहुंचा और दोनों महिलाओं को अपनी चपेट में ले लिया.