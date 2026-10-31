कन्नौज में कार-ट्रैक्टर की भिड़ंत में सास-बहू की मौत, पांच घायल
आलू लदे ट्रैक्टर से कार की भिड़ंत, परिवार में कोहराम
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 7:54 PM IST
कन्नौज: फर्रुखाबाद के मिरगावां ओवरब्रिज पर शनिवार शाम करीब चार बजे एक कार और आलू लदे ट्रैक्टर-ट्रॉली की भिड़ंत हो गई. हादसे में कार सवार सास-बहू की मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रुप से घायल हो गए, सुचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज, मामले की जांच शुरू कर दी.
गुरसहायगंज कोतवाली निरीक्षक ध्यानेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार, फर्रुखाबाद से 31 अक्टूबर 2026 की शाम करीब चार बजे एक परिवार स्विफ्ट डिजायर कार से मिट्टी की रस्म अदा कर वापस कन्नौज लौट रहा था, जैसे ही कार मिरगावां ओवरब्रिज पर पहुंची, सामने से आ रही आलू लदे ट्रैक्टर से उसकी भिड़ंत हो गई, हादसे में कार में सवार सास-बहू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रुप से घायल हो गए.
घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने कार में सवार सभी घायलों को आनन-फानन में गुरसहायगंज सीएचसी पहुंचाया, जहां के डॉक्टरों ने जमुना देवी 56 और शिया दुलारी 82 को मृत घोषित कर दिया. वहीं घायलों की पहचान आयोग बाबू, 27, अंजू देवी 25, बेला देवी 55, सुनीता देवी 40, अर्चना देवी 25 वर्ष के रुप में हुई है.
घटना की सूचना मिलते ही गुरसहायगंज कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज, मामले की जांच शुरू कर दी.
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