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एक घर.. दो कमरे.. दोनों में दो महिलाओं की लाश.. घरवालों का भी पता नहीं.. बिहार में सनसनीखेज वारदात

छपरा में संदिग्ध परिस्थिति में जेठानी-देवरानी की मौत हुई है. मृतका के मायके वालों ने ससुरालवालों पर हत्या का आरोप लगाया है. पढ़ें खबर

TWO WOMEN DEAD BODY IN SARAN
देवरानी जेठानी की फाइल फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 8, 2026 at 6:44 PM IST

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सारण : बिहार के सारण सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. जिले के खोदाईबाग गांव में शुक्रवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब एक ही घर से दो महिलाओं के शव बरामद किए गए. घटना खैरा थाना क्षेत्र की है. दोनों शव घर के अलग-अलग कमरों से मिलने के बाद पूरे गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल बन गया.

घर से देवरानी-जेठानी का शव बरामद : मृत महिलाओं की पहचान 27 वर्षीय प्रीति कुमारी (पति नागा सिंह) तथा 22 वर्षीय ज्योति कुमारी (पति मोहन सिंह) के रूप में हुई है. दोनों महिलाएं आपस में देवरानी-जेठानी बताई जा रही हैं. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया.

परिवार वाले घर छोड़कर फरार : घटना के बाद से मृत महिलाओं के पति, सास और ससुर घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं. पुलिस उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है. ग्रामीणों के अनुसार मामला पारिवारिक विवाद और दहेज प्रताड़ना से जुड़ा हो सकता है. हालांकि पुलिस ने अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से इनकार किया है. मामले की जांच जारी है.

''दोनों महिलाओं की मौत संदिग्ध प्रतीत हो रही है. पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है.''- अखिलेश पासवान, खैरा थाना अध्यक्ष

'दहेज के लिए किया जाता था प्रताड़ित' : मृतका के मायके पक्ष के लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं. परिजनों का कहना है कि शादी के बाद से ही दोनों महिलाओं को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था. अक्सर उनके साथ मारपीट और विवाद की घटनाएं होती रहती थीं.

'बहन की गला तबाकर हत्या हुई है' : मृतका के भाई ने बताया कि शुक्रवार सुबह सूचना मिली कि उसकी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी गई है. शव देखकर साफ पता चल रहा था कि तकिया से मुंह बंद कर सांस को रोका गया है. जब वे लोग मौके पर पहुंचे तो दोनों महिलाओं के शव अलग-अलग कमरों में पड़े थे और घर के अन्य सदस्य फरार थे.

स्थानीय लोगों में आक्रोश : घटना की सूचना फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए. लोगों में घटना को लेकर नाराजगी देखी जा रही है. दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है. पुलिस हर स्थिति पर नजर बनाए हुई है.

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