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बस कंडक्टर करता था अश्लील इशारे! महिलाओं ने चप्पलों से की पिटाई, क्रॉस FIR दर्ज

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के घुमारवीं बस स्टैंड पर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब दो महिलाओं ने एक निजी बस कंडक्टर की चप्पलों और जूतों से जमकर पिटाई कर दी. घटना के दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई और कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया. मामले में दोनों पक्षों की ओर से क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर का रहने वाला है और वह एक निजी बस में बतौर कंडक्टर कार्यरत है. मामले में पीड़ित कंडक्टर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि दो महिलाओं ने बस स्टैंड पर उसे रोककर मारपीट की, गाली-गलौच की और उसके कपड़े तक फाड़ दिए. इस दौरान उसके गले की सोने की चेन भी गुम हो गई. मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करवाया. पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर थाना घुमारवीं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.