ETV Bharat / state

बरेली कलेक्ट्रेट गेट पर दो महिलाओं ने किया आत्मदाह की कोशिश, पुलिस ने बचाया

पुलिस ने दोनों महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे है.

आत्मदाह की कोशिश
आत्मदाह की कोशिश (Photo credit;ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 2:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बरेली: जमीन के विवाद को लेकर बरेली कलेक्ट्रेट गेट पर उस समय हड़कंप मच गया, जब दो महिलाएं अचानक वहां पहुंचीं और बोतल से पेट्रोल निकालकर अपने ऊपर डाल लिया. महिलाएं इससे पहले कोई अप्रिय कदम उठातीं, तभी मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों और स्टाफ ने दोनों को रोककर स्थिति पर काबू पाया. पुलिस ने दोनों महिलाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे है.

बताया जा रहा है कि मामला कैंट थाना क्षेत्र के मानपुर चिकिटिया गांव से जुड़ा है. कमलेश पत्नी नरेश पाल सिंह ने शिकायत में आरोप लगाया है कि गाटा संख्या-139 स्थित करीब चार बिस्वा जमीन पर उनके जेठ राजवीर सिंह ने कथित रूप से अवैध कब्जा कर लिया है.

आरोप है कि जमीन पर जाने पर उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की जाती है. महिला ने कई बार जानलेवा हमला किए जाने का भी आरोप लगाया है. शिकायत के मुताबिक, 14 जून की सुबह महिला खेत पर पहुंचीं तो राजवीर सिंह और उनके बच्चे कथित तौर पर जमीन पर बुनियाद भर रहे थे.

डीएम अविनाश सिंह (Video Credit; ETV Bharat)

विरोध करने पर विवाद बढ़ गया. महिला ने डायल-112 पर सूचना देकर पुलिस को बुलाया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने निर्माण कार्य रुकवा दिया. मामला डीएम अविनाश सिंह के पास पहुंचने पर उन्होंने दोनों महिलाओं की बात सुनी. इसके बाद सीओ और तहसीलदार सदर को मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति की जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए.

डीएम अविनाश सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि संपत्ति विवाद के चलते दो महिलाओं ने आत्मदाह की कोशिश की थी, लेकिन पुलिसकर्मियों और स्टाफ ने समय रहते स्थिति को नियंत्रित कर लिया. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि दोनों पक्षों के बीच मामला सिविल कोर्ट में भी विचाराधीन है.

डीएम ने कहा कि अब यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि मामला इस स्थिति तक कैसे पहुंचा और कहीं किसी दबाव या उकसावे के चलते तो महिलाओं ने ऐसा कदम नहीं उठाया. उन्होंने कहा कि जिले में अधिकारी लगातार समय से जनसुनवाई कर रहे हैं और लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं. मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: बरेली पुलिस गुडवर्क; महिला पर अभद्र टिप्पणी और उधार के रुपये नहीं देने पर किया था अपहरण, 3 आरोपी गिरफ्तार

यह भी पढ़ें: बरेली में नाबालिग छात्रा सुसाइड केस; पुलिस जांच में दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन के दबाव का दावा

TAGGED:

BAREILLY NEWS
आत्मदाह की कोशिश
ATTEMPTED SELF IMMOLATION
UP NEWS
BAREILLY NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.