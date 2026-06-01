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घर में घुसकर मारपीट की फिर सास-बहू का अपहरण, लाखों की नकदी और आभूषण भी ले गए बदमाश

हमलावरों ने शिकायतकर्ता की पत्नी और पुत्रवधू के साथ भी मारपीट की और उन्हें जबरन अपने साथ ले गए.

घर में घुसकर सास बहू का अपहरण
घर में घुसकर सास बहू का अपहरण (ETV Bharat Behror)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 1, 2026 at 10:24 AM IST

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बहरोड़ : जिले के बहरोड़ सदर थाना क्षेत्र में दो महिलाओं के अपहरण, घर में तोड़फोड़ और मारपीट सहित लाखों रुपए की नकदी व आभूषण लूटने का मामला सामने आने के बाद दो गांवों के लोग आमने सामने आ गए. मामले की सूचना लगते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया. वहीं, घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है. रविवार देर रात पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

नीमराना एएसपी सुरेश खिंची ने बताया कि परिवादी ने बहरोड़ सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि गांव के सरपंच और पूर्व सरपंच सहित 14 से ज्यादा लोग हथियारों और लाठियों से लैस होकर उसके घर पहुंचे. आरोपियों ने उनके घर की दो महिलाओं को जबरन अपने साथ ले गए. साथ ही घर में तोड़फोड़ और मारपीट भी की. पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हमलावरों ने शिकायतकर्ता की पत्नी और पुत्रवधू के साथ भी मारपीट की और उन्हें जबरन अपने साथ ले गए. आरोप है कि आरोपियों ने घर का मुख्य गेट तोड़ दिया और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की. इसके बाद घर में रखी करीब 4.70 लाख रुपए की नकदी और सोने-चांदी के आभूषण लूट लिए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल कार्रवाई शुरू की. पुलिस की अन्य टीमों को अपहृत महिलाओं की तलाश में लगाया गया.

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जांच में सामने आया है कि एक युवती की गुमशुदगी के बाद आरोपी पक्ष के लोगों की ओर से ये हमला किया गया है. पुलिस ने दोनों महिलाओं को सुरक्षित छुड़वा लिया है. दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. पूरा मामला 28 मई का है, जहां गांव की एक विवाहित महिला एक युवक के साथ चली गई थी. इस संबंध में झुंझुनू जिले में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज है. युवती की तलाश में झुंझुनू पुलिस बहरोड़ पहुंची थी. इसी दौरान घटनाक्रम ने नया मोड़ ले लिया और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी पहुंच गए. आरोप है कि युवक के घर की बजाय उसके परिवार के अन्य सदस्यों के घर पर हमला कर दिया गया.

दोनों महिलाओं को सकुशल छुड़ाया गया : दोपहर करीब 12 बजे पुलिस अपहृत महिलाओं की तलाश में गांव पहुंची. पुलिस अधिकारियों ने दोनों गांवों के सैकड़ों ग्रामीणों से करीब तीन घंटे तक बातचीत कर स्थिति को शांत करने का प्रयास किया. लंबी समझाइश के बाद पुलिस दोनों महिलाओं को सकुशल बरामद कर थाने ले आई. थाने में भी दोनों पक्षों के बीच समझौते के प्रयास किए गए, लेकिन किसी तरह की सहमति नहीं बन सकी. समझौता नहीं होने के बाद शाम करीब 7:30 बजे पुलिस ने औपचारिक रूप से मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की. पूरे घटनाक्रम के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहरोड़ डीएसपी सचिन शर्मा के नेतृत्व में बहरोड़, नीमराना, मांढण, सरूण्ड और पनियाला थाना पुलिस के साथ आरएसी का जाप्ता भी तैनात रहा.

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WOMEN ASSAULTED AND ABDUCTED
TWO WOMEN ASSAULTED
WOMEN ABDUCTED FROM HOUSE IN BEHROR
घर में घुसकर सास बहू का अपहरण
MISCREANTS STOLE CASH AND JEWELLERY

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