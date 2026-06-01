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घर में घुसकर मारपीट की फिर सास-बहू का अपहरण, लाखों की नकदी और आभूषण भी ले गए बदमाश

घर में घुसकर सास बहू का अपहरण ( ETV Bharat Behror )

बहरोड़ : जिले के बहरोड़ सदर थाना क्षेत्र में दो महिलाओं के अपहरण, घर में तोड़फोड़ और मारपीट सहित लाखों रुपए की नकदी व आभूषण लूटने का मामला सामने आने के बाद दो गांवों के लोग आमने सामने आ गए. मामले की सूचना लगते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया. वहीं, घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है. रविवार देर रात पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. नीमराना एएसपी सुरेश खिंची ने बताया कि परिवादी ने बहरोड़ सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि गांव के सरपंच और पूर्व सरपंच सहित 14 से ज्यादा लोग हथियारों और लाठियों से लैस होकर उसके घर पहुंचे. आरोपियों ने उनके घर की दो महिलाओं को जबरन अपने साथ ले गए. साथ ही घर में तोड़फोड़ और मारपीट भी की. पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हमलावरों ने शिकायतकर्ता की पत्नी और पुत्रवधू के साथ भी मारपीट की और उन्हें जबरन अपने साथ ले गए. आरोप है कि आरोपियों ने घर का मुख्य गेट तोड़ दिया और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की. इसके बाद घर में रखी करीब 4.70 लाख रुपए की नकदी और सोने-चांदी के आभूषण लूट लिए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल कार्रवाई शुरू की. पुलिस की अन्य टीमों को अपहृत महिलाओं की तलाश में लगाया गया. पढ़ें. जोधपुर से अलवर आए युवक का अपहरण कर ले गए हरियाणा बॉर्डर, 5 लाख की मांगी फिरौती, 2 आरोपी गिरफ्तार