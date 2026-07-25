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वाराणसी में पुरुषों के साथ छेड़छाड़; रेलवे स्टेशन के पास से दो महिलाएं गिरफ्तार, एंटी रोमियो की टीम ने की कार्रवाई

एसीपी शुभम सिंह ने बताया कि आरोपी महिलाओं के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.

सिगरा थाना
सिगरा थाना (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 4:20 PM IST

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वाराणसी : जिले के सिगरा थाना क्षेत्र के कैंट इलाके में हैरान करने वाला मामला सामने आया है. एंटी रोमियो की टीम ने दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि यह महिलाएं आने-जाने वाले पुरुषों के साथ छेड़छाड़ कर रहीं थीं. राहगीरों ने मामले की सूचना पुलिस को दी. तहरीर के आधार पर पुलिस ने शनिवार को महिलाओं को गिरफ्तार किया है. पुलिस आरोपी महिलाओं के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रही है.

एसीपी शुभम सिंह ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)




एंटी रोमियो टीम मौके पर पहुंची : दरअसल, पूरा मामला वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र के कैंट इलाके का बताया जा रहा है. आरोप है कि इलाके में दो महिलाएं छेड़खानी की घटना को अंजाम दे रहीं थीं. राहगीरों का आरोप है कि महिलाएं आने-जाने वाले लड़कों के साथ छेड़खानी कर रहीं थीं. परेशान होकर राहगीरों ने पुलिस को मामले की सूचना दी. सूचना के बाद एंटी रोमियो टीम मौके पर पहुंची. इस दौरान टीम ने दोनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया और पुलिस स्टेशन ले आई.



इस बारे में एसीपी शुभम सिंह ने बताया कि राहगीरों की शिकायत मिली थी कि रेलवे स्टेशन के पास दो महिलाएं आने-जाने वाले लोगों के साथ अश्लील व्यवहार कर रही हैं. उन्होंने बताया कि सूचना के बाद एंटी रोमियो टीम एक्टिव हुई. टीम ने मौके पर जाकर छानबीन की दो महिलाएं मौके से पकड़ी गईं. दोनों महिलाएं आने-जाने वाले लोगों को परेशान करतीं थीं. तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आरोपी महिलाओं के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें : आगरा के निजी अस्पताल के मैनेजर ने महिला डॉक्टर को भेजा अश्लील संदेश, मुकदमा दर्ज

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