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यूपी पुलिस का नशा तस्करी पर बड़ा एक्शन, दो करोड़ की स्मैक के साथ दो महिला समेत चार गिरफ्तार

दो महिला समेत चार गिरफ्तार ( Photo credit: ETV Bharat )

सहारनपुर : पुलिस ने मंगलवार को स्मैक तस्करी के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की है. थाना मंडी पुलिस, एसओजी, स्वॉट और सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने दो महिलाओं समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 किलो 100 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपये बताई गई है.

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) एसपी सिटी व्योम बिंदल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नशा तस्करी का खुलासा करते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रेशमा उर्फ अर्शी, आसमा उर्फ बॉबी, निजाकत उर्फ नज्जी और अब्दुल उर्फ आहत के रूप में हुई है. तलाशी के दौरान रेशमा से 400 ग्राम, आसमा से 200 ग्राम, निजाकत से 250 ग्राम और अब्दुल से 250 ग्राम स्मैक बरामद की गई. पुलिस ने आरोपियों के पास से चार मोबाइल फोन भी कब्जे में लिए हैं, जिनकी जांच के जरिए तस्करी से जुड़े संपर्कों और सप्लाई नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है.