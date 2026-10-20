यूपी पुलिस का नशा तस्करी पर बड़ा एक्शन, दो करोड़ की स्मैक के साथ दो महिला समेत चार गिरफ्तार
एसपी सिटी व्योम बिंदल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 9:38 PM IST
सहारनपुर : पुलिस ने मंगलवार को स्मैक तस्करी के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की है. थाना मंडी पुलिस, एसओजी, स्वॉट और सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने दो महिलाओं समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 किलो 100 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपये बताई गई है.
एसपी सिटी व्योम बिंदल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नशा तस्करी का खुलासा करते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रेशमा उर्फ अर्शी, आसमा उर्फ बॉबी, निजाकत उर्फ नज्जी और अब्दुल उर्फ आहत के रूप में हुई है. तलाशी के दौरान रेशमा से 400 ग्राम, आसमा से 200 ग्राम, निजाकत से 250 ग्राम और अब्दुल से 250 ग्राम स्मैक बरामद की गई. पुलिस ने आरोपियों के पास से चार मोबाइल फोन भी कब्जे में लिए हैं, जिनकी जांच के जरिए तस्करी से जुड़े संपर्कों और सप्लाई नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है.
उन्होंने बताया कि पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के आस-पास से स्मैक लाकर सहारनपुर में छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर बेचने की बात स्वीकार की है. अब जांच का दायरा केवल बरामद स्मैक और गिरफ्तार आरोपियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि नशे की खेप कहां से आती थी, इसकी आपूर्ति कौन करता था और स्थानीय स्तर पर इसे किन लोगों तक पहुंचाया जाता था. पुलिस के सामने यह पता लगाना भी अहम है कि गिरफ्तार आरोपियों के संपर्क में कोई बड़ा तस्कर या संगठित गिरोह तो नहीं है.
उन्होंने बताया कि डीआईजी के निर्देशन में चल रहे ऑपरेशन सवेरा के तहत सहारनपुर पुलिस अब तक 30 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की स्मैक जब्त करने का दावा कर चुकी है. अभियान का उद्देश्य नशे की तस्करी पर रोक लगाने के साथ युवाओं को मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से बचाना भी है. लगातार हो रही गिरफ्तारियों के बीच पुलिस अब छोटे विक्रेताओं के साथ-साथ स्मैक सप्लायरों और नेटवर्क के पीछे सक्रिय लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.
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