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इटावा में विवाहिता के सुसाइड का मामला; आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में दो आरोपी महिला गिरफ्तार, एक की तलाश जारी

इटावा : सिविल लाइन थाना पुलिस ने विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपितों को शनिवार दोपहर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. मामले में एक आरोपित पहले ही गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है, जबकि एक अन्य नामजद आरोपित अभी फरार है.

थाना सिविल लाइन थानाध्यक्ष डॉ. कवन्य कुमार मिश्रा ने बताया कि इस मामले में फरार चल रहे आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया है और अभी इसमें एक और अभियुक्त फरार है, जिसकी तलाश जारी है. बहुत जल्द गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जाएगी.

मामला शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है. 21 जुलाई को यहां रहने वाली एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी. महिला मेकअप आर्टिस्ट थी. आत्महत्या से पहले उन्होंने अपने मोबाइल के कैमरे से वीडियो बनाया था. वीडियो में उन्होंने चार लोगों के नाम लिए थे और परिवार बिगाड़ने से आहत होकर आत्महत्या करने की बात कही थी.



घटना के बाद मृतका के पति की तहरीर पर सिविल लाइन थाने में चार नामजद आरोपितों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश शुरू की.