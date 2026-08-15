इटावा में विवाहिता के सुसाइड का मामला; आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में दो आरोपी महिला गिरफ्तार, एक की तलाश जारी
थाना सिविल लाइन थानाध्यक्ष ने बताया कि इस मामले में फरार चल रहे आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 15, 2026 at 8:00 PM IST
इटावा : सिविल लाइन थाना पुलिस ने विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपितों को शनिवार दोपहर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. मामले में एक आरोपित पहले ही गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है, जबकि एक अन्य नामजद आरोपित अभी फरार है.
थाना सिविल लाइन थानाध्यक्ष डॉ. कवन्य कुमार मिश्रा ने बताया कि इस मामले में फरार चल रहे आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया है और अभी इसमें एक और अभियुक्त फरार है, जिसकी तलाश जारी है. बहुत जल्द गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जाएगी.
मामला शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है. 21 जुलाई को यहां रहने वाली एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी. महिला मेकअप आर्टिस्ट थी. आत्महत्या से पहले उन्होंने अपने मोबाइल के कैमरे से वीडियो बनाया था. वीडियो में उन्होंने चार लोगों के नाम लिए थे और परिवार बिगाड़ने से आहत होकर आत्महत्या करने की बात कही थी.
घटना के बाद मृतका के पति की तहरीर पर सिविल लाइन थाने में चार नामजद आरोपितों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश शुरू की.
पुलिस के मुताबिक, कानपुर निवासी दो महिलाओं को शनिवार को गिरफ्तार किया गया है. दोनों मृतका की महिला मित्र बताई गई हैं. पुलिस ने पूछताछ और विवेचना के बाद दोनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया है. वहीं, आत्महत्या से पहले बनाए गए वीडियो को पुलिस जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य मान रही है.
वीडियो में मृतका द्वारा लिए गए नाम और लगाए गए आरोपों की पुलिस गहनता से जांच कर रही है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि आत्महत्या से पहले किन परिस्थितियों के कारण विवाहिता मानसिक रूप से परेशान थी.
मामले में एक नामजद आरोपित को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. अब चौथे नामजद आरोपित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है. पुलिस का कहना है कि विवेचना में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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