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VTR से निकलकर रिहायशी इलाके में पहुंचा तेंदुआ, दो महिला समेत 3 लोगों को किया घायल

बगहा: बिहार के बगहा के पिपरासी थाना क्षेत्र के मनिया छापर और भिलोरवा टोला में तेंदुए के हमले से तीन लोग घायल हो गए. वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) के मदनपुर वन क्षेत्र से निकलकर आए तेंदुए ने खेत से लौट रहे लोगों पर हमला कर दिया. घटना से इलाके में दहशत का माहौल है.

दो महिलाएं और एक पुरुष हुए जख्मी: हमले में पिपरासी पंचायत के मनिया छापर निवासी 25 वर्षीय रवीना खातून गंभीर रूप से घायल हो गई. उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद पिपरासी स्वास्थ्य केंद्र से बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया. भिलोरवा टोला निवासी 56 वर्षीय मुसमात धानमति देवी भी तेंदुए के हमले का शिकार बनी.

दो महिलाएं और एक पुरुष हुए जख्मी (ETV Bharat)

सहायता करने गए युवक पर भी हमला: धानमति देवी को अस्पताल ले जाते समय उनके साथ गए 35 वर्षीय मनोज शर्मा पर भी तेंदुए ने हमला कर दिया. तीनों घायलों का इलाज चल रहा है. घटना के बाद स्थानीय ग्रामीण डर के साए में हैं और घरों से बाहर निकलने में सतर्कता बरत रहे हैं.

मुखिया प्रतिनिधि ने की मांग: भीलोरवा के मुखिया प्रतिनिधि, राजद नेता और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मुकेश कुशवाहा ने वन विभाग से तेंदुए को तुरंत पकड़कर जंगल में छोड़ने की मांग की है. उन्होंने घायलों को उचित मुआवजा और बेहतर इलाज मुहैया कराने की भी अपील की है.