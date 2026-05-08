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VTR से निकलकर रिहायशी इलाके में पहुंचा तेंदुआ, दो महिला समेत 3 लोगों को किया घायल

बिहार के बगहा में तेंदुए ने तीन लोगों पर हमला कर दिया, घायलों में एक ही हालत गंभीर है, पढ़ें पूरी खबर

Bagaha leopard attack
बगहा में तेंदुआ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 8, 2026 at 10:13 AM IST

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बगहा: बिहार के बगहा के पिपरासी थाना क्षेत्र के मनिया छापर और भिलोरवा टोला में तेंदुए के हमले से तीन लोग घायल हो गए. वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) के मदनपुर वन क्षेत्र से निकलकर आए तेंदुए ने खेत से लौट रहे लोगों पर हमला कर दिया. घटना से इलाके में दहशत का माहौल है.

दो महिलाएं और एक पुरुष हुए जख्मी: हमले में पिपरासी पंचायत के मनिया छापर निवासी 25 वर्षीय रवीना खातून गंभीर रूप से घायल हो गई. उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद पिपरासी स्वास्थ्य केंद्र से बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया. भिलोरवा टोला निवासी 56 वर्षीय मुसमात धानमति देवी भी तेंदुए के हमले का शिकार बनी.

Bagaha leopard attack
दो महिलाएं और एक पुरुष हुए जख्मी (ETV Bharat)

सहायता करने गए युवक पर भी हमला: धानमति देवी को अस्पताल ले जाते समय उनके साथ गए 35 वर्षीय मनोज शर्मा पर भी तेंदुए ने हमला कर दिया. तीनों घायलों का इलाज चल रहा है. घटना के बाद स्थानीय ग्रामीण डर के साए में हैं और घरों से बाहर निकलने में सतर्कता बरत रहे हैं.

मुखिया प्रतिनिधि ने की मांग: भीलोरवा के मुखिया प्रतिनिधि, राजद नेता और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मुकेश कुशवाहा ने वन विभाग से तेंदुए को तुरंत पकड़कर जंगल में छोड़ने की मांग की है. उन्होंने घायलों को उचित मुआवजा और बेहतर इलाज मुहैया कराने की भी अपील की है.

Bagaha leopard attack
VTR से निकलकर रिहायशी इलाके में पहुंचा तेंदुआ (ETV Bharat)

मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम: बगहा रेंजर श्रीमान मालाकार ने बताया कि सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम को घटनास्थल पर भेज दिया गया है. टीम पगमार्ग का निरीक्षण करेगी और तेंदुए को सुरक्षित तरीके से पकड़कर वन क्षेत्र में छोड़ने की कार्रवाई करेगी.

"सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम को मौके पर भेजा जा रहा है. जल्द ही तेंदुए को पकड़कर वापस जंगल में छोड़ दिया जाएगा."-श्रीमान मालाकार, बगहा रेंजर

Bagaha leopard attack
तेंदुए के हमले में घायल व्यक्ति (ETV Bharat)

इलाके में फैला डर: तेंदुए के रिहायशी इलाके में घूमने की सूचना से आसपास के गांवों में लोग सतर्क हो गए हैं. खासकर महिलाएं और बच्चे अब अकेले खेतों या जंगल की ओर जाने से बच रहे हैं. स्थानीय प्रशासन और वन विभाग सतर्क है. वन विभाग की टीम घटनास्थल की पूरी जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि तेंदुए को पकड़ने के लिए आवश्यक उपकरण और टीम को लगाया जाएगा ताकि आगे कोई हादसा न हो.

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