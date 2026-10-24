ETV Bharat / state

पलामू में निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान दो महिला और एक नवजात की मौत, सिविल सर्जन से बनाई जांच कमेटी

मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय (पलामू) ( ETV Bharat )

पलामूः जिला के मेदिनीनगर में एक निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान दो महिला और एक नवजात की मौत हो गई. इस मामले की गंभरिता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने हाई लेवल जांच कमेटी गठन किया है और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगा है.

हालांकि मौत के मामले में परिजनों के तरफ से थाना को लिखित आवेदन नहीं दिया गया है. निजी अस्पताल पलामू के मेदिनीनगर के पांकी रोड में संचालित है. पलामू के पाटन की रहने वाली एक महिला को प्रसव पीड़ा के बाद निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां सुमन देवी नामक महिला की मौत हो गई. महिला ने जुड़वा बच्चों का जन्म दिया है.