पलामू में निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान दो महिला और एक नवजात की मौत, सिविल सर्जन से बनाई जांच कमेटी
पलामू में निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान हुई मौत मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 24, 2026 at 11:18 PM IST
पलामूः जिला के मेदिनीनगर में एक निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान दो महिला और एक नवजात की मौत हो गई. इस मामले की गंभरिता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने हाई लेवल जांच कमेटी गठन किया है और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगा है.
हालांकि मौत के मामले में परिजनों के तरफ से थाना को लिखित आवेदन नहीं दिया गया है. निजी अस्पताल पलामू के मेदिनीनगर के पांकी रोड में संचालित है. पलामू के पाटन की रहने वाली एक महिला को प्रसव पीड़ा के बाद निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां सुमन देवी नामक महिला की मौत हो गई. महिला ने जुड़वा बच्चों का जन्म दिया है.
इसी निजी अस्पताल में ही शुक्रवार की रात गढ़वा की रहने वाली पूजा देवी नामक महिला को प्रसव के लिए भर्ती करवाया गया था. बच्चे को जन्म देने के बाद पूजा कुमारी की हालत खराब हो गई और बाद में उनकी मौत हो गई. संबंधित प्राइवेट हॉस्पिटल में एक नवजात की भी मौत हो गई. हालांकि मौत के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल या स्वास्थ्य विभाग के तरफ से कारण नहीं बताया गया है. लगातार मौत के बाद निजी अस्पताल के डॉक्टर एवं कुछ कर्मी फरार हो गए हैं.
पलामू सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि ये मामला संज्ञान में आने के बाद जांच कमेटी का गठन किया गया है. देर रात तक कमेटी जांच करेगी और पूरे मामले में रिपोर्ट सौंपेगी. रिपोर्ट के आधार पर संबंधित मामले में कार्रवाई की जाएगी.
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