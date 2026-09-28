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अररिया के मुस्लिम टोला बम धमाका केस में तीन की मौत, जांच में सामने आया चौंकाने वाला खुलासा

अररिया बम धमाका ( ETV Bharat )

अररिया: बिहार के अररिया में भरगामा मुस्लिम टोला में हुए भीषण विस्फोट मामले में पुलिस ने नया खुलासा किया है. एसआईटी ने नरपतगंज से दो जख्मी लोगों को गिरफ्तार किया है. दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस को घटना के समय मौके पर मौजूद लोगों और संभावित कैजुअल्टी को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी मिली है.