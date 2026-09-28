अररिया के मुस्लिम टोला बम धमाका केस में तीन की मौत, जांच में सामने आया चौंकाने वाला खुलासा
अररिया में अवैध पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में SIT ने नरपतगंज से दो घायलों को गिरफ्तार किया है. इस हादसे में तीन मौतें. रिपोर्ट-राजेश कुमार
Published : September 28, 2026 at 7:39 AM IST
अररिया: बिहार के अररिया में भरगामा मुस्लिम टोला में हुए भीषण विस्फोट मामले में पुलिस ने नया खुलासा किया है. एसआईटी ने नरपतगंज से दो जख्मी लोगों को गिरफ्तार किया है. दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस को घटना के समय मौके पर मौजूद लोगों और संभावित कैजुअल्टी को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी मिली है.
घटना के समय मौके पर मौजूद थे कई लोग
एसपी जितेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस की जांच में सामने आया है कि विस्फोट शाम करीब 7.30 बजे हुआ था. उस समय मोहम्मद अख्तर की पत्नी सहनाज भी मौके पर मौजूद थी. पूछताछ में सजीरा खातून और उसके पति मोहम्मद इसराफिल की मौजूदगी की जानकारी भी सामने आई है. दोनों सुपौल जिले के छातापुर क्षेत्र के रहने वाले बताए गए हैं.
दो लोग गिरफ्तार
पुलिस ने सजीरा खातून और उसके पति मोहम्मद इसराफिल को गिरफ्तार किया है. दोनों से घटना और वहां चल रही गतिविधियों को लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि विस्फोट के समय वहां कौन-कौन लोग मौजूद थे और पटाखा बनाने की गतिविधि में किन लोगों की भूमिका थी.
दो महिलाओं और एक बच्चे की कैजुअल्टी
जांच के दौरान दो महिलाओं और एक बच्चे की कैजुअल्टी होने की सूचना सामने आई है. इनमें मोहम्मद अख्तर की पत्नी सहनाज और रुखसाना नाम की महिला के अलावा एक बच्चा शामिल बताया जा रहा है. हालांकि, अभी इन तीनों की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. रुखसाना के पूरे नाम और पते की भी जानकारी पुलिस जुटा रही है. पहचान और अन्य तथ्यों की पुष्टि के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी.
घटनास्थल से मिला ह्यूमन बॉडी पार्ट
विस्फोट के बाद एफएसएल की टीम ने घटनास्थल का वैज्ञानिक तरीके से निरीक्षण किया था. टीम ने मौके से कई सैंपल एकत्र किए. पुलिस को घटनास्थल से ह्यूमन बॉडी पार्ट भी मिला था. इसके बाद पुलिस ने संभावित कैजुअल्टी को गंभीरता से लेते हुए आसपास के इलाकों और अस्पतालों में तलाश शुरू की. एसआईटी ने अररिया के अलावा सुपौल, मधेपुरा और आसपास के क्षेत्रों में भी जानकारी जुटाई. इसी जांच के दौरान नरपतगंज से दो जख्मी लोगों के बारे में पुलिस को जानकारी मिली.
पटाखा बनाने के दौरान विस्फोट की आशंका
पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार सजीरा खातून से कथित तौर पर यह जानकारी मिली है कि वह अपनी बुआ के घर रह रही थी और वहां पटाखा बनाने का काम किया जा रहा था. इसी दौरान विस्फोट होने की बात सामने आई है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि वहां पटाखा बनाने का काम किस स्तर पर किया जा रहा था और इस गतिविधि में कौन-कौन लोग शामिल थे.
अन्य लोगों की तलाश में छापेमारी
पूछताछ में पुलिस को कुछ अन्य लोगों के भी इस गतिविधि से जुड़े होने की जानकारी मिली है. घटना के बाद कुछ लोगों के फरार होने की बात सामने आई है. पुलिस उनकी तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. फिलहाल एसआईटी घायल लोगों से पूछताछ, एफएसएल रिपोर्ट, घटनास्थल से मिले साक्ष्य और संभावित कैजुअल्टी से जुड़ी जानकारी का सत्यापन कर रही है.
एसपी जितेंद्र कुमार ने क्या कहा
एसपी जितेंद्र कुमार ने बताया कि घटना की जांच के दौरान दो जख्मी लोगों को नरपतगंज से बरामद किया गया है. उनसे पूछताछ में घटना के समय मौके पर मौजूद लोगों और संभावित कैजुअल्टी को लेकर जानकारी मिली है. घटनास्थल से ह्यूमन बॉडी पार्ट भी मिला है. दो महिलाओं और एक बच्चे की कैजुअल्टी की सूचना मिली है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
"दो महिलाओं और एक बच्चे की कैजुअल्टी की सूचना मिली है. एफएसएल टीम द्वारा सभी साक्ष्यों का सत्यापन किया जा रहा है. जांच पूरी होने के बाद ही मृतकों की संख्या और पहचान को लेकर स्पष्ट जानकारी दी जा सकेगी."-जितेंद्र कुमार, एसपी
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