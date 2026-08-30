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कानपुर में सड़क हादसों में दो महिलाओं समेत एक युवक की मौत; फॉर्च्यूनर और कार की टक्कर, चार घायल

घाटमपुर थाना प्रभारी मनोज सिंह भदौरिया ने बताया कि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

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फाइल फोटो (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 30, 2026 at 10:02 PM IST

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कानपुर : दक्षिण क्षेत्र के साढ़ और घाटमपुर क्षेत्र में हुए तीन अलग-अलग सड़क हादसों ने कई परिवारों को झकझोर कर रख दिया. इन दर्दनाक घटनाओं में दो महिलाओं और एक युवक की जान चली गई, जिससे मृतकों के घरों में कोहराम मच गया है. ओवरलोड डंपर और तेज रफ्तार वाहनों के कहर से ग्रामीणों और परिजनों में भारी आक्रोश देखने को मिला, वहीं पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.



साढ़ थाना क्षेत्र के साढ़-कुढ़नी मार्ग पर रातेपुर गांव के पास रविवार सुबह गिट्टी लदे ओवरलोड डंपर ने एक बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में बाइक पर सवार कैंथा गांव निवासी कमलेश कुमारी (55) डंपर के नीचे आ गईं और पहिए से कुचलकर उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा उनका बेटा बिंदू बाल-बाल बच गया. मां-बेटे चंदापुर गांव दवा लेने जा रहे थे.

इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने डंपर चालक को पकड़कर पीट दिया और रमईपुर-जहानाबाद मार्ग पर करीब डेढ़ घंटे तक जाम लगाए रखा. मौके पर पहुंची 112 पुलिस ने चालक को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर साढ़ थाने पहुंचाया और परिजनों को समझा-बुझाकर जाम खुलवाया. साढ़ थाना प्रभारी कृष्ण कुमार मिश्रा ने बताया कि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और तहरीर मिलने के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.



दूसरी घटना घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र की है, जहां रविवार शाम एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को अपनी चपेट में ले लिया. रेउना थाना क्षेत्र के दहेली गांव निवासी महेश सिंह (पुतान) किसी निजी काम से घाटमपुर आए थे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

हादसे के बाद जुटी भीड़ की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक की पहचान कर परिजनों को सूचना दी, जिससे परिवार में कोहराम मच गया. घाटमपुर थाना प्रभारी मनोज सिंह भदौरिया ने बताया कि सड़क हादसे में युवक की मौत की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ट्रक व उसके चालक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.



तीसरी घटना भी घाटमपुर थाना क्षेत्र के नौंरगा गांव के पास हुई, जहां वाहन से बचाने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित होने से एक महिला की सड़क पर गिरकर मौत हो गई. फतेहपुर जिले के अमौली थाना क्षेत्र के बुढ़वा गांव निवासी आनंद अपनी मां नीता (50) को बाइक पर बैठाकर मोतीपुर स्थित रिश्तेदारी में जा रहा था, तभी नौंरगा के पास सामने आए वाहन से बचने के चक्कर में बाइक अनियंत्रित हो गई और नीता सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं.

बेटा आनंद उन्हें तत्काल घाटमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घाटमपुर थाना प्रभारी मनोज सिंह भदौरिया ने बताया कि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों की ओर से तहरीर मिलने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

कानपुर में फॉर्च्यूनर और कार की टक्कर, चार घायल : कानपुर-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुरवामीर स्थित एमजीए कॉलेज के सामने रविवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार करती हुई दूसरी लेन से आ रही कार से टकरा गई. इस भिड़ंत में कार सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और दुर्घटना के कारण राजमार्ग पर लगभग आधे घंटे तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा.

महाराजपुर इंस्पेक्टर जनार्दन सिंह ने बताया कि सभी घायलों को सीएचसी में प्राथमिक इलाज देने के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है. पुलिस मामले में विधिक कार्रवाई कर रही है. दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटवा दिया गया है, जिसके बाद यातायात को फिर से सामान्य करा दिया गया.



हादसे की सूचना मिलते ही पुलिसकर्मियों ने तुरंत घायलों को अपनी सरकारी जीप में बिठाकर सरसौल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. घायलों में बांदा के पनगरा तहसील नरैनी निवासी रामबाबू, रुद्रराम शुक्ला और अर्चना शुक्ला शामिल हैं, जो कार में सवार बच्चे रुद्रांश शुक्ला को हॉस्टल छोड़ने जा रहे थे. फॉर्च्यूनर सवार प्रियम गुप्ता ने बताया कि वाहन के टायरों में हवा कम थी और बारिश होने के कारण कार अचानक बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई

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