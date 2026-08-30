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कानपुर में सड़क हादसों में दो महिलाओं समेत एक युवक की मौत; फॉर्च्यूनर और कार की टक्कर, चार घायल

कानपुर : दक्षिण क्षेत्र के साढ़ और घाटमपुर क्षेत्र में हुए तीन अलग-अलग सड़क हादसों ने कई परिवारों को झकझोर कर रख दिया. इन दर्दनाक घटनाओं में दो महिलाओं और एक युवक की जान चली गई, जिससे मृतकों के घरों में कोहराम मच गया है. ओवरलोड डंपर और तेज रफ्तार वाहनों के कहर से ग्रामीणों और परिजनों में भारी आक्रोश देखने को मिला, वहीं पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.





साढ़ थाना क्षेत्र के साढ़-कुढ़नी मार्ग पर रातेपुर गांव के पास रविवार सुबह गिट्टी लदे ओवरलोड डंपर ने एक बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में बाइक पर सवार कैंथा गांव निवासी कमलेश कुमारी (55) डंपर के नीचे आ गईं और पहिए से कुचलकर उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा उनका बेटा बिंदू बाल-बाल बच गया. मां-बेटे चंदापुर गांव दवा लेने जा रहे थे.

इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने डंपर चालक को पकड़कर पीट दिया और रमईपुर-जहानाबाद मार्ग पर करीब डेढ़ घंटे तक जाम लगाए रखा. मौके पर पहुंची 112 पुलिस ने चालक को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर साढ़ थाने पहुंचाया और परिजनों को समझा-बुझाकर जाम खुलवाया. साढ़ थाना प्रभारी कृष्ण कुमार मिश्रा ने बताया कि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और तहरीर मिलने के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.





दूसरी घटना घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र की है, जहां रविवार शाम एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को अपनी चपेट में ले लिया. रेउना थाना क्षेत्र के दहेली गांव निवासी महेश सिंह (पुतान) किसी निजी काम से घाटमपुर आए थे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

हादसे के बाद जुटी भीड़ की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक की पहचान कर परिजनों को सूचना दी, जिससे परिवार में कोहराम मच गया. घाटमपुर थाना प्रभारी मनोज सिंह भदौरिया ने बताया कि सड़क हादसे में युवक की मौत की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ट्रक व उसके चालक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.





तीसरी घटना भी घाटमपुर थाना क्षेत्र के नौंरगा गांव के पास हुई, जहां वाहन से बचाने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित होने से एक महिला की सड़क पर गिरकर मौत हो गई. फतेहपुर जिले के अमौली थाना क्षेत्र के बुढ़वा गांव निवासी आनंद अपनी मां नीता (50) को बाइक पर बैठाकर मोतीपुर स्थित रिश्तेदारी में जा रहा था, तभी नौंरगा के पास सामने आए वाहन से बचने के चक्कर में बाइक अनियंत्रित हो गई और नीता सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं.