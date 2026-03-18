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जींद में मामूली खटपट पर हैवान बना पति, दो पत्नियों पर धारदार हथियार से किया हमला, एक की मौत

जींद में एक व्यक्ति ने दो पत्नियों को तेजधार हथियार से काट दिया. एक की मौत हो गई, जबकि दूसरी पत्नी की हालत गंभीर है.

Two wives hacked with a weapon
पति ने दो पत्नियों पर किया हमला, एक की मौत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 18, 2026 at 7:04 PM IST

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जींद: गांव बागड़ू कलां में बुधवार सुबह पति ने घरेलू कलह के चलते तेजधार हथियार से हमला कर पहली पत्नी की हत्या कर दी. जबकि नई नवेली दूसरी पत्नी को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे गंभीर हालात में पीजीआई रोहतक रेफर किया है. सदर थाना सफीदों पुलिस ने मृतका के भांजे की शिकायत पर फरार आरोपी पति के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

चारपाइयों पर खून से लथपथ पड़ी हुई थीं दोनों महिलाएंः गांव बागडू कलां निवासी सुरेश की पहली पत्नी सुनीता (42) और उसकी दूसरी पत्नी सविता (32) बुधवार को अपने मकान में चारपाइयों पर खून से लथपथ मिली जिसके बाद हड़कंप मच गया. सुनीता की मौत हो चुकी थी, जबकि सविता की सांसें चल रही थी. दोनों पर तेजधार हथियार से बेरहमी से कई वार किए गए थे.

जींद में दो पत्नियों को तेजधार हथियार से काटा (Etv Bharat)

डीएसपी ने लिया वारदात स्थल का जायजाः सूचना पाकर सफीदों डीएसपी गौरव शर्मा पुलिस बल और फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और हालातों का जायजा लिया. मृतका सुनीता के शव और घायल सविता को नागरिक अस्पताल सफीदों लाया गया है, जहां पर सविता की गंभीर हालत को देखते हुए पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया है. मृतका के भांजे गांव तेवड़ी सोनीपत निवासी मुकेश ने आरोप लगाया कि "दूसरी शादी के बाद उसकी मौसी सुनीता अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहती थी, जिसे लेकर सुरेश से खटपट हुई और फिर उसने सुनीता की हत्या कर दी और सविता पर जानलेवा हमला किया है."

दूसरी पत्नी बिहार कीः खेती बाड़ी करने वाले गांव बागडू निवासी सुरेश की पहली शादी लगभग 15 साल पहले गांव सांघी हाल सांपला निवासी सुनीता से हुई थी. शादी के बाद उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ. गत दो मार्च को सुरेश ने यमुनानगर निवासी सविता से मंदिर में विवाह किया था. सविता मूल रूप से बिहार की रहने वाली है. शादी के बाद से गांव बागडू कलां में रह रही थी.

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारीः सदर थाना सफीदों के जांच अधिकारी दिलबाग ने बताया कि "शिकायत के आधार पर आरोपी पति के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपी की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है."

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