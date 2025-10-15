कानपुर में मालगाड़ी के दो पहिए बेपटरी; 2 घंटे तक दिल्ली-हावड़ा रूट बाधित रहा, कई ट्रेनें प्रभावित
प्रयागराज मंडल के रेलवे जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि यातायात का परिचालन रात 12 बजे से शुरू कर दिया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2025 at 9:08 AM IST
कानपुर: पनकी रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार रात एक मालगाड़ी के दो पहिए बेपटरी हो गए. यह घटना यार्ड में माल उतारने के बाद हुई. हालांकि लोको पायलट की समझदारी से बड़ा हादसा टल गया. इससे दिल्ली-हावड़ा रेल रूट पर करीब 2 घंटे तक ट्रेनों की आवाजाही रोकनी पड़ी. इसका असर कई ट्रेनों के संचालन पर पड़ा. रूट की ट्रेनों को कानपुर देहात, इटावा, कानपुर सेंट्रल स्टेशन, रूमा और फतेहपुर स्टेशनों पर रोक दिया गया.
घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के आलाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे. इसके बाद मरम्मत का कार्य शुरू कराया गया. रात करीब 12 बजे तीसरी और चौथी लाइन पर ट्रेनों परिचालन शुरू कराया जा सका. फिर धीरे-धीरे यहां से ट्रेनों को गुजारना शुरू किया गया.
माल उतारने के बाद हुआ हादसा: रेल अधिकारियों ने बताया कि पनकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पनकी यार्ड में मंगलवार रात करीब 10 बजे कुछ माल उतारने के बाद मुख्य लाइन में जाते समय मालगाड़ी की बोगी के दो पहिए बेपटरी हो गए थे. इस हादसे के बाद दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग पूरी तरह बाधित हो गया. वहीं, मालगाड़ी के दो पहिए बेपटरी होने के बाद जैसे ही इमरजेंसी व्हीसल बजा तो रेलवे से लेकर जीआरपी तक के जवान तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे.
बिना देरी किए अधिकारियों ने एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन को भी भेजा. कुछ ही देर में रेलवे के उच्च अधिकारियों और इंजीनियर पहुंचे और मालगाड़ी को पटरी पर लाने का प्रयास शुरू किया. 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 12 बजे मालगाड़ी के दोनों पहियों को पटरी पर लाया जा सका.
रात 12 बजे शुरू हुआ ट्रेनों का संचालन: प्रयागराज मंडल के रेलवे जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि तीसरी और चौथी लाइन से यातायात का परिचालन रात 12 शुरू कर दिया गया है. ऐसा लगता है, कि सेटिंग के दौरान हादसा हुआ है. इस पूरे हादसे की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है. जांच के दौरान जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.
यह ट्रेनें हुईं प्रभावित: मालगाड़ी की बोगी के दो पहिए में बेपटरी होने से कई ट्रेनों का आवागमन बाधित हो गया. हादसे की वजह से आम्रपाली एक्सप्रेस, पुष्पक एक्सप्रेस, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी इंटरसिटी एक्सप्रेस, जयनगर गरीब रथ एक्सप्रेस, पटना स्पेशल फेयर, इटावा-कानपुर सेंट्रल मेमू, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, सुहेलदेव सुपरफास्ट एक्सप्रेस, मरुधर एक्सप्रेस, ब्रह्मपुत्र मेल, आनंद विहार टर्मिनल सुपरफास्ट, दरभंगा स्पेशल, बाबा बैद्यनाथ देवघर, हमसफर एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों को अलग-अलग स्टेशनों पर ही रोकना पड़ा.
यह भी पढ़ें: यूपी में तैयार होगी डिजिटल कृषि नीति; फसल, मौसम और बाजार की मिलेगी रियल टाइम जानकारी: सीएम योगी