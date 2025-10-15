ETV Bharat / state

कानपुर में मालगाड़ी के दो पहिए बेपटरी; 2 घंटे तक दिल्ली-हावड़ा रूट बाधित रहा, कई ट्रेनें प्रभावित

कानपुर में मालगाड़ी के दो पहिए बेपटरी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: पनकी रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार रात एक मालगाड़ी के दो पहिए बेपटरी हो गए. यह घटना यार्ड में माल उतारने के बाद हुई. हालांकि लोको पायलट की समझदारी से बड़ा हादसा टल गया. इससे दिल्ली-हावड़ा रेल रूट पर करीब 2 घंटे तक ट्रेनों की आवाजाही रोकनी पड़ी. इसका असर कई ट्रेनों के संचालन पर पड़ा. रूट की ट्रेनों को कानपुर देहात, इटावा, कानपुर सेंट्रल स्टेशन, रूमा और फतेहपुर स्टेशनों पर रोक दिया गया. घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के आलाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे. इसके बाद मरम्मत का कार्य शुरू कराया गया. रात करीब 12 बजे तीसरी और चौथी लाइन पर ट्रेनों परिचालन शुरू कराया जा सका. फिर धीरे-धीरे यहां से ट्रेनों को गुजारना शुरू किया गया. 2 घंटे तक दिल्ली-हावड़ा रूट बाधित रहा. (Video Credit: ETV Bharat) माल उतारने के बाद हुआ हादसा: रेल अधिकारियों ने बताया कि पनकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पनकी यार्ड में मंगलवार रात करीब 10 बजे कुछ माल उतारने के बाद मुख्य लाइन में जाते समय मालगाड़ी की बोगी के दो पहिए बेपटरी हो गए थे. इस हादसे के बाद दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग पूरी तरह बाधित हो गया. वहीं, मालगाड़ी के दो पहिए बेपटरी होने के बाद जैसे ही इमरजेंसी व्हीसल बजा तो रेलवे से लेकर जीआरपी तक के जवान तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे.