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बारात में हर्ष फायरिंग में दो युवक जख्मी, एक युवक के प्राइवेट पार्ट के पास लगी गोली

भोजपुर: बिहार के भोजपुर में रविवार की रात उस वक्त अफरातफरी मच गयी, जब बारात में हर्ष फायरिंग के दौरान दो युवक को गोली लग गयी. गोली लगते ही दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन-फानन में शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना जिले गड़हनी थाना क्षेत्र के रत्नाढ़ गांव की है.

रोहतास से आयी थी बारात: बारात रोहतास से आयी थी. घायलों की पहचान रोहतास के अमियावर गांव निवासी मो. इसरायल अंसारी के पुत्र जहांगीर अंसारी और नासरीगंज थाना के पोखराहा निवासी सागीर अंसारी का पुत्र मजहर अंसारी के रूप में हुई है. दोनों बारात पक्ष के बताए जा रहे हैं और दोनों के पैर में गोली लगने की सूचना है.

पंडाल में फायरिंग: घटना के बारे में घायल जहांगीर अंसारी ने बताया कि वह रोहतास के पोखराहां गांव से रत्नाढ़ गांव से बारात में आया था. रत्नाढ़ गांव के अब्दुल कलाम के घर में शादी थी. जैसे ही बारात गांव पहुंची, उसी दौरान पंडाल में फायरिंग होने लगी. इसी दौरान गोली लोड करते समय फायर हो गयी.

"मेरे जांघ में गोली लगी है. गोली लगते ही मैं खून से लथपथ होकर गिर गया. इसी दौरान दूसरी बार फायरिंग हुई और मजहर के हाथ में गोली लग गयी." -जहांगीर अंसारी, जख्मी