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बारात में हर्ष फायरिंग में दो युवक जख्मी, एक युवक के प्राइवेट पार्ट के पास लगी गोली

भोजपुर में बारात में हर्ष फायरिंग में दो युवक को गोली लग गयी. एक युवक के प्राइवेट पार्ट के पास गोली लगी है.

Firing In Barat In Bhojpur
बारात में हर्ष फायरिंग (कांसेप्ट इमेज) (ETV Bharat File)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 30, 2026 at 8:24 PM IST

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भोजपुर: बिहार के भोजपुर में रविवार की रात उस वक्त अफरातफरी मच गयी, जब बारात में हर्ष फायरिंग के दौरान दो युवक को गोली लग गयी. गोली लगते ही दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन-फानन में शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना जिले गड़हनी थाना क्षेत्र के रत्नाढ़ गांव की है.

रोहतास से आयी थी बारात: बारात रोहतास से आयी थी. घायलों की पहचान रोहतास के अमियावर गांव निवासी मो. इसरायल अंसारी के पुत्र जहांगीर अंसारी और नासरीगंज थाना के पोखराहा निवासी सागीर अंसारी का पुत्र मजहर अंसारी के रूप में हुई है. दोनों बारात पक्ष के बताए जा रहे हैं और दोनों के पैर में गोली लगने की सूचना है.

पंडाल में फायरिंग: घटना के बारे में घायल जहांगीर अंसारी ने बताया कि वह रोहतास के पोखराहां गांव से रत्नाढ़ गांव से बारात में आया था. रत्नाढ़ गांव के अब्दुल कलाम के घर में शादी थी. जैसे ही बारात गांव पहुंची, उसी दौरान पंडाल में फायरिंग होने लगी. इसी दौरान गोली लोड करते समय फायर हो गयी.

"मेरे जांघ में गोली लगी है. गोली लगते ही मैं खून से लथपथ होकर गिर गया. इसी दौरान दूसरी बार फायरिंग हुई और मजहर के हाथ में गोली लग गयी." -जहांगीर अंसारी, जख्मी

प्राइवेट पास के पास लगी गोली: दोनों जख्मी को आनन-फानन में अस्पताल लाया गया. दोनों का इलाज करने वाले डॉक्टर सौरभ ने बताया कि जहांगीर को प्राइवेट पास के पास गोली लगी है. गोली निकालने के लिए ऑपरेशन करना पड़ा. एक और जख्मी मजहर को हाथ में गोली लगी है. दोनों की स्थिति ठीक है.

आरोपी को तलाश रही पुलिस: इस घटना की सूचना मिलने के बाद गड़हनी थानाध्यक्ष कमलजीत पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. मामले की छानबीन शुरू कर दी. पुलिस द्वारा हर्ष फायरिंग करने वाले व्यक्ति की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है. हालांकि फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार बताये जा रहे हैं.

"मामले की छानबीन की जा रही है. घायलों काइलाज कराया जा रहा है. दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. आरोपी की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है." -कमलजीत, थानाध्यक्ष, गड़हनी

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