खैरथल में दिनदहाड़े फायरिंग मामले में इनामी बदमाश चाचा-भतीजा गिरफ्तार, एक को जयपुर तो दूसरे को कोटा से दबोचा
मुख्य आरोपी प्रमोद कुख्यात गैंग से जुड़ा रहा है. वह पूर्व में दिल्ली पुलिस पर फायरिंग कर चुका है. उस पर 25 हजार इनाम था.
Published : April 12, 2026 at 6:07 PM IST
खैरथल : पुलिस ने जिले के मातौर गांव के बस स्टैंड पर 20 दिन पहले दिनदहाड़े फायरिंग के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इनमें एक बदमाश पर 25 हजार और दूसरे पर 10 हजार रुपए इनाम था. एक आरोपी जयपुर तो दूसरा कोटा से पकड़ा गया. दोनों रिश्ते में चाचा-भतीजा हैं.
एडिश्नल एसपी जया सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के नाम प्रमोद उर्फ काला एवं हितेश हैं. प्रमोद पर 25 हजार एवं हितेश पर 10 हजार रुपए इनाम था. गिरफ्तार आरोपी शातिर अपराधी हैं. इनके खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, अपहरण, आर्म्स एक्ट और मादक पदार्थ तस्करी जैसे गंभीर अपराधों के करीब एक दर्जन मामले दर्ज हैं. मुख्य आरोपी प्रमोद उर्फ काला कुख्यात गैंग से जुड़ा रहा है. वह पूर्व में दिल्ली पुलिस पर फायरिंग कर चुका है.
पढ़ें: खैरथल में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, गंभीर घायल होने के चलते अलवर किया रेफर
टोल में हिस्सेदारी और रंजिश में वारदात: एएसपी सिंह ने बताया कि टोल प्लाजा में हिस्सेदारी और आपसी रंजिश के चलते आरोपियों ने 20 मार्च को विरेन्द्र राजपूत पर अंधाधुंध फायरिंग कर जान लेने का प्रयास किया था और मौके से फरार हो गए.घटना के बाद पुलिस ने तत्काल विशेष टीमों का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू की. पुलिस ने पूरे ऑपरेशन में तकनीकी सहायता, मुखबिर तंत्र और 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की गहन जांच की. आरोपियों की तलाश में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के विभिन्न शहरों में लगातार दबिश दी. आरोपी बार-बार अपने ठिकाने बदलते रहे. आखिर हितेश को जयपुर के जगतपुरा क्षेत्र तथा प्रमोद उर्फ काला को कोटा शहर से गिरफ्तार किया गया.हितेश जयपुर में स्टूडेंट का साथी बनकर फरारी काट रहा था.
तीन आरोपी पहले ही गिरफ्तार: पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल बिना नंबर की कार भी जब्त की. इस मामले में साजिश रचने और आर्थिक सहयोग देने वाले प्रदीप उर्फ कातिया, अपूप सिंह और लखन को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है.
पढ़ें: युवक को गोली मारी, अज्ञात लोगों ने पहुंचाया अस्पताल, पुलिस को रंजिश की आशंका