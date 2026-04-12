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खैरथल में दिनदहाड़े फायरिंग मामले में इनामी बदमाश चाचा-भतीजा गिरफ्तार, एक को जयपुर तो दूसरे को कोटा से दबोचा

खैरथल पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Khairthal )