कानपुर में ज्वैलर्स से ठगी करने वाले दो इनामी गिरफ्तार, नकली चांदी की सिल्ली देकर सोना लेकर हो गए थे फरार

ज्वैलर्स ने चांदी की सिल्ली चेक की तो अंदर रांगा और राख भरी थी. इसके बाद पुलिस से शिकायत की. तीन महीने बाद पकड़े गए.

पुलिस ने आरोपियों को किया अरेस्ट.
पुलिस ने आरोपियों को किया अरेस्ट. (Photo Credit; Kanpur Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 16, 2026 at 6:45 PM IST

Updated : January 16, 2026 at 7:11 PM IST

कानपुर : कर्नलगंज थाना पुलिस ने शनिवार को 25-25 हजार रुपये के दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है. आरोपी 18 अक्टूबर को धनतेरस के दिन एक प्रतिष्ठित ज्वैलरी शॉप पर नकली चांदी देकर सोने के असली जेवरात लेकर फरार हो गए थे. दोनों आरोपियों को पुलिस लगभग तीन माह बाद गिरफ्तार किया है.

डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने बताया, ठगी मामले में पीड़ित ज्वैलर ने 18 अक्टूबर 2025 को FIR दर्ज कराई थी. मामले में गैंग के पांच आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार गया था. पकड़े गए एक आरोपी मोहित वर्मा ने पूछताछ में अन्य दोनों आरोपियों के बारे में बताया था. आरोपियों की पहचान देवेंद्र गुप्ता व आकाश अग्रवाल के रूप में हुई है. मोहित ने बताया था कि देवेंद्र और आकाश कानपुर आ रहे हैं. सूचना पर सर्विलांस टीम की मदद से पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया.

सीसीटीवी फुटेज से मिली मदद : डीसीपी ने बताया, ज्वैलरी शॉप के सीसीटीवी फुटेज से जो चेहरे दिखे थे, उन्हें शॉप के आसपास के सीसीटीवी फुटेज से भी देखा गया. ऐसे में कड़ी से कड़ी जुड़ती गई. फिर जहां ऑटो मिला, उस लोकेशन पर जिन नंबरों को डायल किया गया उससे पुलिस आरोपियों तक पहुंची. गैंग में कुल नौ बदमाश शामिल थे. एक बदमाश फरार है उसकी तलाश की जा रही है.

सिल्ली में रांगा और राख भरी थी : डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने बताया, देवेंद्र और आकाश ने ज्वैलरी शॉप से असली चांदी की एक सिल्ली खरीदी थी. दोनों आरोपी धनतेरस वाले दिन ज्वैलरी शॉप पर पहुंचे. चांदी जैसी दिख रही सिल्ली को वापस कर दुकानदार से सोने के सिक्के लेकर फरार हो गए. दुकानदार ने सिल्ली देखी, तो उसके अंदर रांगा व राख भरी थी.

पांच लाख रुपये बरामद : आरोपियों ने असली चांदी की सिल्ली को पूरी तरह से गलाकर चांदी निकाल ली थी. रांगा से नकली चांदी की सिल्ली बनाकर उसमें राख भरी और दुकानदार को वापस कर दी. दोनों आरोपियों से पांच लाख रुपये भी बरामद हुए हैं. दोनों को फिलहाल जेल भेज दिया गया है.

पांच आरोपी हो चुके हैं अरेस्ट : डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने बताया, आरोपियों से पूछताछ में कई अन्य बदमाशों के नाम भी सामने आए हैं. पहले इस मामले में पांच आरोपियों को अरेस्ट किया जा चुका है. अब एक आरोपी को अरेस्ट किया जाना बाकी है.

आटो से आए थे आरोपी : डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने बताया, आरोपी धनतेरस वाले दिन आटो से दुकान के पास पहुंचे थे. सोने के सिक्के लेकर ऑटो से भी फरार हुए थे. सूनसान स्थान पर आटो खड़ी करके भाग गए. धनतेरस वाला दिन आरोपियों ने इसलिए चुना था, क्योंकि इस दिन दुकान पर बहुत अधिक भीड़ रहती है. दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का ईनाम था.

