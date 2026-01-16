ETV Bharat / state

कानपुर में ज्वैलर्स से ठगी करने वाले दो इनामी गिरफ्तार, नकली चांदी की सिल्ली देकर सोना लेकर हो गए थे फरार

कानपुर : कर्नलगंज थाना पुलिस ने शनिवार को 25-25 हजार रुपये के दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है. आरोपी 18 अक्टूबर को धनतेरस के दिन एक प्रतिष्ठित ज्वैलरी शॉप पर नकली चांदी देकर सोने के असली जेवरात लेकर फरार हो गए थे. दोनों आरोपियों को पुलिस लगभग तीन माह बाद गिरफ्तार किया है.

डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने बताया, ठगी मामले में पीड़ित ज्वैलर ने 18 अक्टूबर 2025 को FIR दर्ज कराई थी. मामले में गैंग के पांच आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार गया था. पकड़े गए एक आरोपी मोहित वर्मा ने पूछताछ में अन्य दोनों आरोपियों के बारे में बताया था. आरोपियों की पहचान देवेंद्र गुप्ता व आकाश अग्रवाल के रूप में हुई है. मोहित ने बताया था कि देवेंद्र और आकाश कानपुर आ रहे हैं. सूचना पर सर्विलांस टीम की मदद से पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया.

सीसीटीवी फुटेज से मिली मदद : डीसीपी ने बताया, ज्वैलरी शॉप के सीसीटीवी फुटेज से जो चेहरे दिखे थे, उन्हें शॉप के आसपास के सीसीटीवी फुटेज से भी देखा गया. ऐसे में कड़ी से कड़ी जुड़ती गई. फिर जहां ऑटो मिला, उस लोकेशन पर जिन नंबरों को डायल किया गया उससे पुलिस आरोपियों तक पहुंची. गैंग में कुल नौ बदमाश शामिल थे. एक बदमाश फरार है उसकी तलाश की जा रही है.

सिल्ली में रांगा और राख भरी थी : डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने बताया, देवेंद्र और आकाश ने ज्वैलरी शॉप से असली चांदी की एक सिल्ली खरीदी थी. दोनों आरोपी धनतेरस वाले दिन ज्वैलरी शॉप पर पहुंचे. चांदी जैसी दिख रही सिल्ली को वापस कर दुकानदार से सोने के सिक्के लेकर फरार हो गए. दुकानदार ने सिल्ली देखी, तो उसके अंदर रांगा व राख भरी थी.