ETV Bharat / state

मन से मिला हौसला और हिमालय की ऊंचाई तक पहुंच गये जमशेदपुर के दो दृष्टिबाधित युवक! पढ़ें, पूरी कहानी

इस दौरान उनका शारीरिक क्षमता, सहनशक्ति के साथ मानसिक मजबूती में बदलाव आया और दोनों दृष्टिबाधित युवा पर्वतारोही बन कर हिमालय की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कदम बढ़ाया. सात सदस्य पर्वतारोहियों की टीम में धीरज और शेखर भी शामिल हुए, जिनके साथ दो महिला पर्वतारोही भी थी.

दोनों ने कंप्यूटर और मोबाइल चलाना भी सीखा. समय के साथ शेखर और धीरज में आत्मविश्वास बढ़ता गया और उनमें कुछ नया करने का जुनून था. उनके बुलंद हौसले को देखते हुए टाटा स्टील फाउंडेशन ने उन्हें एडवेंचर से जोड़ने की पहल की. जिसके तहत उन्हें टूपुंग, उत्तरकाशी और दलमा की पहाड़ियों में प्रशिक्षण दिया.

पश्चिम सिंहभूम जिला के रहने वाले 24 वर्षीय शेखर गोप और 23 वर्षीय धीरज कुम्हार दोनों बचपन से ही पूरी तरह दृष्टिबाधित हैं लेकिन अपनी आखों की कमी को उन्होंने कभी अपना कमजोरी नहीं बनने दिया. दोनों गांव में अपने अभ्यास के जरिये हर कदम को चलना सीखा. जमशेदपुर में सामजिक क्षेत्र में काम करने वाली टाटा स्टील फाउंडेशन की सबल पहल से 2019 में शेखर गोप और 2022 में धीरज कुम्हार जुड़े, जिन्हे शुरूआती दौर में ब्रेल लिपि के जरिये पढ़ने लिखने और फुटबाल खेलने का मौका मिला. फाउंडेशन द्वारा उन्हें बिना किसी के सहारे चलने का प्रशिक्षण दिया गया.

कोल्हान के पश्चिम सिंहभूम जिला के सुदूर ग्रामीण इलाके के दृष्टिबाधित दो युवाओं ने गांव से हिमालय की बीस हजार किमी ऊंचाई तक सफर कर एक मिसाल कायम किया है. उनके इस सपने को टाटा स्टील फाउंडेशन ने साकार करने में सहयोग किया है.

जमशेदपुर: इंसान की खूबसूरती उसकी आंख होती है. इन आंखों के जरिये ही इंसान देख समझ कर काम करता है. लेकिन दृष्टिबाधित इंसान के लिए हर कदम हर काम एक चुनौती भरा होता है. बस उसे सही सहारे की जरुरत होती है. जिसके जरिये वो अपने हौसलों के साथ मंजिल पर कामयाब होता है.

25 अगस्त 2026 को लेह से सारा तक का सफर करने के बाद दूसरे दिन सारा से उमलूंग तक का सफर फिर उमलूंग से थूचुंग, फिर थूचुंग से नीमालिंग और नीमालिंग से 31 अगस्त के दूसरे दिन सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर जो जोंगो चोटी पहुंचकर तिरंगा लहराया और भारत माता की जय के साथ मिशन पूरा किया. कुल 20 हजार 500 फीट ऊंचाई तक पहुंचने के दौरान दृष्टिबाधित पर्वतारोही धीरज की तबीयत बगड़ी लेकिन उसके हौसले कम नहीं हुए, जबकि शेखर गोप ने पूरी ऊंचाई तक सफर कर अपने सपने को साकार कर एक मिसाल कायम किया.

हिमालय की ओर जाते पर्वतारोहियों की टीम (ईटीवी भारत)

सफर मे दोनों था चुनौती: कैप्टन अमिताभ

दृष्टिबाधित युवाओं की सफलता से टाटा स्टील फाउंडेशन को उनपर गर्व है. टाटा स्टील फाउंडेशन के स्किल डेवलपमेंट हेड कैप्टन अमिताभ ने बताया कि महिला पर्वतारोही बछेंद्री पाल ने टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की स्थापना की थी और तब से आज तक ऊंचाइयों तक पहुंचने का सिलसिला जारी है. माउंट एवरेस्ट पर पर्वतारोहियों ने पहुंचकर मिसाल कायम किया है. टाटा स्टील फाउंडेशन ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं बच्चों के विकास के साथ अब दिव्यांगों के लिए भी काम करना शुरू किया है. उन्होंने कहा कि धीरज और शेखर हमारे लिए एक चुनौती थे लेकिन उनकी क्षमता और जज्बा से उन्हें कामयाबी मिली है.

सुरक्षा का रखा गया ध्यान: सहायक बीजू मुर्मू

सुनसान सफेद बर्फ वाली पहाड़ में ठंडी हवाओं के बीच ऊंचाई पर जाना एक जोखिम भरा काम है. लेकिन पर्वतारोहिओं को इसके लिए बेहतर प्रशिक्षण दिया जाता है. जिससे उन्हें हर मुश्किलों का सामना करने में कोई परेशानी ना हो. इधर दृष्टिबाधित शेखर और धीरज सुरक्षित मंजिल तक पहुंच सके, इसके लिए टीम में शामिल बीजू मुर्मू और सुनीता सोरेन ने सही मार्ग की दिशा में साथ दिया. क्योंकि रास्ते में एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ पहाड़ है. बीजू मुर्मू ने बताया कि यात्रा के दौरान सुरक्षा का पूरा ध्यान रखकर दृष्टिबाधितों को साथ लेकर चलना एक चुनौती थी लेकिन हमलोगों ने अपना सफर पूरा किया.

जो जोंगो चोटी की ओर जाते नेत्रहीन पर्वतारोही (ईटीवी भारत)

हिमालय की चोटी तक पहुंचने का सपना हुआ साकार

शेखर और धीरज ने भले ही सफेद बर्फ की चादर ओढ़े पर्वत और नदियों का रंग रूप आकार नहीं देख सकते, लेकिन मन की आंखों से उन्होंने बीस हजार ऊंचाई तक पहुंचने का बखूबी अहसास है. उनका कहना है जिनकी आंखें होती है, वो देखते हैं तो डरते हैं. हमारी तो आंखें ही नहीं फिर हमें डर कैसा. दिव्यांग होना अभिशाप नहीं, बल्कि कुछ कर गुजरना एक चुनौती है. जिसे हमने पूरा कर दिव्यांगता को एक संदेश दिया है. उनका कहना है की वे कभी सोचे नहीं थे की एडवेंचर करेंगे और हिमालय की बीस हजार ऊंचाई तक पहुंचेंगे. लेकिन टाटा स्टील फाउंडेशन ने मौका यह दिया.

हिमालय के चोटी की ओर जाते हुए (ईटीवी भारत)

दृष्टिबाधित धीरज कुम्हार का कहना है कभी सोचा नहीं था कि टाटा स्टील फाउंडेशन से जुड़ेंगे और गांव से निकलकर ऐसा करेंगे. आंखे नहीं है, लेकिन कदम बढ़ाने से रास्ता मिल जाता है. हम देख नहीं सकते हैं कि रास्ते में आगे क्या है, इसलिए डरते नहीं. हमारे लिए यह मिशन एक यादगार बन गया है. जिसे कभी नहीं भूलेंगे. बहरहाल बंद आंखों में ही लोग सपने देखते है, लेकिन दृष्टिबाधित धीरज और शेखर ने अपनी मन की आंखों से गांव से हिमालय की चोटी तक पहुंचने का सपना को साकार किया है.

ये भी पढ़ें: Explainer: ग्लेशियर झीलें बनीं नई चुनौती, हिमालयी राज्यों पर जलवायु परिवर्तन का व्यापक असर, पढ़िए पूरी रिपोर्ट

तेजी से पिघल रहे हैं हिमालयी ग्लेशियर, गंगा, यमुना जैसी कई नदियां होंगी प्रभावित, भयंकर जल संकट की आहट

ऊंची उड़ान और हिमालय की चोटी को लांघकर पहुंचे झारखंड! जानें, कहां से आते हैं राजहंस