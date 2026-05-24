अमेठी में 'ऑपरेशन चक्रव्यूह' में गैंगस्टर साथी संग गिरफ्तार, चोरी की कई बाइकें खंडहर से बरामद
चोरी की बाइक बेचकर आपस में आधा-आधा पैसा बांट लेते थे आरोपी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 24, 2026 at 6:10 PM IST
अमेठी: अमेठी पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 हजार रुपये के इनामी गैंगस्टर समेत दो शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर एक खंडहर से चोरी की चार मोटरसाइकिलें और एक मोबाइल फोन बरामद किया है. पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह गिरोह अमेठी, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ जिलों में बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देता था और पहचान छिपाने के लिए नंबर प्लेट बदलकर वाहनों को बेचता था.
अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह के अनुसार, ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान के तहत रविवार को मुसाफिरखाना थाना पुलिस क्षेत्र में चेकिंग और संदिग्धों की निगरानी कर रही थी. इसी दौरान पुलिस टीम ने मंगलम अंडरपास के पास सुल्तानपुर की तरफ से आ रहे एक मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर पूछताछ की.
पूछताछ में मोटरसाइकिल चालक ने अपना नाम रोशन अहमद पुत्र इन्तजार अहमद निवासी ग्राम भीखीपुर थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी बताया. बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम आकाश गुप्ता पुत्र राधेश्याम गुप्ता निवासी ग्राम गल्लामंडी थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी बताया, लेकिन जब उनसे बाइक के कागजात मांगे गए तो वो नहीं दिखा सके.
खंडहर से चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद
पुलिस की पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि वह मोटरसाइकिल चोरी करते थे, फिर उसे बेच कर रुपये आपस में बराबर-बराबर बांट लेते थे. आरोपी जिस बाइक पर सवार थे वो भी चोरी की थी. उसे करीब तीन माह पूर्व कामाख्या इण्टर कॉलेज सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ से उठाया था. वहीं, बाइक की डिग्गी से एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है. इसके अलावा आरोपियों की निशानदेही पर पब्लिक हॉस्पिटल के आगे एक खंडहर से चोरी की तीन अन्य मोटरसाइकिलें बरामद हुईं हैं.
20 हजार रुपये का इनामी है आरोपी
पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि पकड़ा गया आरोपी रोशन अहमद मुसाफिरखाना थाने में उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित था, जिस पर 20 हजार रुपये का इनाम घोषित था. वह एक शातिर अपराधी है और उसके खिलाफ पहले भी चोरी के कई मामले दर्ज हैं. पुलिस ने उसके पास से दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनमें से एक चोरी का है.
नंबर प्लेट बदल देते थे आरोपी
पूछताछ में आरोपियों ने कुबूल किया कि खंडहर से बरामद बाइकों में से पहली बाइक उन्होंने लगभग 50 दिन पहले सुल्तानपुर जिला कचहरी से चोरी की थी. दूसरी बाइक करीब 16 दिन पहले सुल्तानपुर के ही बंधुआ कला थाना क्षेत्र के अलीगंज बाजार से और तीसरी बाइक लगभग दो महीने पहले कुड़वार थाना क्षेत्र के राजापुर बाजार से चुराई थी. पुलिस की पकड़ से बचने के लिए आरोपी इन बाइकों की नंबर प्लेट बदल देते थे. फिलहाल मुसाफिरखाना थाना पुलिस गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई कर रही है.
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