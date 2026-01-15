चीनी साइबर सिंडिकेट के दो शातिर ठग गिरफ्तार, 10 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी कर आकाओं को भेजा
आजमगढ़ के युवक को कंपनी के लिए काम कराने और प्रोडक्ट बूस्ट करने के नाम पर ठगे थे 12 लाख रुपये
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 15, 2026 at 8:40 PM IST
आजमगढ़: साइबर क्राइम थाना पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दो शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है. टेलीग्राम के माध्यम से चीनी साइबर अपराधियों के लिए काम करने वाले इस गिरोह के पास से भारी मात्रा में नकदी, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, बैंक दस्तावेज और एक लग्जरी वाहन बरामद किया है. इससे पहले इस गिरोह के चार आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं.
एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी नेटवर्क का सफल अनावरण कतरे हुए गोडम्बा (लखनऊ) से अभिषेक गुप्ता और शाश्वत अवस्थी को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों के कब्जे से 6 लाख 32 हजार 320 रुपये नकद, 11 मोबाइल फोन, 12 एटीएम कार्ड, 9 चेकबुक, 2 पासबुक, एक आधार कार्ड, कैश काउंटिंग मशीन, स्कॉर्पियो वाहन, नेपाल का जारी एक विदेशी सिम कार्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए हैं.
