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अतीक के बेटे उमर अहमद के काफिले से जुड़ी दो गाड़ियां जब्त, टोल प्लाजा पर हुआ था विवाद

सीओ ने बताया कि शनिवार दोपहर 3:30 बजे उमर अहमद के काफिले में शामिल वाहनों में सवार लोगों का अख्तयारी कोटिला टोल प्लाजा के कर्मचारियों से विवाद हुआ था. आरोप है कि इस दौरान कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज और दबंगई की गई. शिकायत के अनुसार, काफिले में शामिल कुछ वाहनों ने टोल बैरियर तोड़ दिए और बिना टोल शुल्क दिए आगे निकल गए.

सीओ सिटी आशुतोष पांडेय के अनुसार, हथिगवां पुलिस ने गुरुवार को यह कार्रवाई अख्तयारी कोटिला टोल प्लाजा पर टोल बैरियर तोड़ने और कर्मचारियों को वाहन से कुचलने के प्रयास के आरोप में की है. दोनों स्कॉर्पियो-एन प्रयागराज से बरामद की गई हैं. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए काफिले में शामिल लोगों की पहचान कर रही है.

टोल कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ वाहनों ने उन्हें कुचलने का प्रयास भी किया. घटना के बाद टोल प्लाजा मैनेजर मो. इसहाक की तहरीर पर हथिगवां थाने में मुकदमा दर्ज किया गया. मुकदमे में हत्या का प्रयास, गाली-गलौज, धमकी और लापरवाही से वाहन चलाने सहित अन्य गंभीर धाराएं लगाई गई हैं. मामले में वाहन संख्या UP70GQ4834 और UP70GV2915 के साथ ही अन्य अज्ञात वाहनों को भी शामिल किया गया है.



पुलिस टीम ने पहली स्कॉर्पियो-एन को बरौंधा अंडरपास के परेवा नारायणपुर मोड़, लखनऊ-प्रयागराज हाईवे की सर्विस लेन से बरामद किया है, दूसरी स्कॉर्पियो-एन को प्रयागराज फाफामऊ थाना क्षेत्र के रूदापुर मलाक हरहर से बरामद किया है, पुलिस ने बरामद दोनों वाहनों के चेसिस और इंजन नंबर का ई-चालान ऐप के माध्यम से सत्यापन कराया. पंजीकरण संबंधी विवरण सही पाए जाने के बाद दोनों वाहनों को जब्त कर हथिगवां थाना लाया गया, जहां दोनों खड़ी हैं.

आबान के जनाजे में शामिल होने लिए उमर अतीक को पुलिस कस्टडी में लखनऊ से प्रयागराज लाया गया था. इस दौरान सरकारी पुलिस वाहनों के पीछे समर्थकों की कई गाड़ियां काफिले के रूप में चल रही थीं. काफिले के अख्तयारी कोटिला टोल प्लाजा से गुजरने के दौरान विवाद होने की बात सामने आई है. सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान में जुटी हथिगवां पुलिस अब पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है.

पुलिस टोल प्लाजा तथा आसपास के मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. बरामद दोनों वाहनों के जरिए भी पुलिस काफिले में शामिल अन्य लोगों और घटना में कथित रूप से शामिल आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है. पुलिस की जांच पूरी होने के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि घटना के समय दोनों बरामद वाहनों में कौन-कौन लोग सवार थे और टोल प्लाजा पर हुई कथित घटना में उनकी क्या भूमिका थी.

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