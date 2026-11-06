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उत्तराखंड में भीषण हादसा, बदरीनाथ हाईवे पर लामबगड़ के पास दो वाहनों की भिड़ंत, 8 गंभीर घायल

बदरीनाथ हाईवे पर लामबगड़ के पास दो वाहनों की भिड़ंत ( Photo-ETV Bharat )

चमोली: बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार शाम लामबगड़ के पास दो वाहनों के बीच जोरदार टक्कर हो गई. हादसा इतना भीषण था की टक्कर के बाद बोलेरो औ कार के परखच्चे उड़ गए. दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. दुर्घटना में आठ लोग घायल हुए हैं, जिनमें चार की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जोशीमठ रेफर किया गया है. जबकि अन्य चार घायलों का जेपी अस्पताल में उपचार चल रहा है. वहीं कार में सवार यात्रियों को हल्की चोटें आईं हैं.

गुरुवार शाम बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लामबगड़ के समीप एक पिकअप और राजस्थान नंबर की कार के बीच आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. पिकअप में छह लोग सवार थे, जबकि कार में दो लोग मौजूद थे. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. हादसे की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे. वाहनों में फंसे और घायल लोगों की चीख-पुकार से घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई.