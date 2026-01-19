भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की दर्दनाक मौत, टक्कर के बाद धू-धूकर जले ट्रक और डंपर
किशनगंज में भीषण सड़क हादसा हुआ है. टक्कर के बाद ट्रक और डंपर में आग लग गई. दोनों गाड़ियां धू-धूकर जल गई.
Published : January 19, 2026 at 6:23 PM IST
किशनगंज: बिहार के किशनगंज में रफ्तार के कहर ने तीन लोगों की जान ले ली. ट्रक और डंपर की आमने-सामने की टक्कर में दोनों वाहन में अचानक आग लग जाने से दोनों वाहनों में सवार तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. घटना एनएच 327ई की है.
जिले के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे-327ई पर सोमवार की दोपहर भीषण सड़क हादसा हो गया. आमने-सामने से आ रहे ट्रक और डंपर की जोरदार टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई. जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हादसा इतना भयावह था कि टक्कर के तुरंत बाद ट्रक और डंपर धू-धूकर जलने लगे. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग की लपटें काफी ऊंची उठ रही थीं, जिससे हाईवे पर यातायात कुछ समय के लिए ठप हो गया.
वहीं, सूचना मिलते ही ठाकुरगंज थाना पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हादसे में ट्रक चालक और डंपर चालक के साथ-साथ खलासी की भी मौत हो गई. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है.
पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया तेज रफ्तार और लापरवाही की हादसे की वजह लग रही है. मामले की छानबीन की जा रही है. साथ ही मृतकों की पहचान कर उनके परिवार को सूचित किया जा रहा है.