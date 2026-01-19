ETV Bharat / state

भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की दर्दनाक मौत, टक्कर के बाद धू-धूकर जले ट्रक और डंपर

किशनगंज में सड़क हादसा ( ETV Bharat )

किशनगंज: बिहार के किशनगंज में रफ्तार के कहर ने तीन लोगों की जान ले ली. ट्रक और डंपर की आमने-सामने की टक्कर में दोनों वाहन में अचानक आग लग जाने से दोनों वाहनों में सवार तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. घटना एनएच 327ई की है. जिले के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे-327ई पर सोमवार की दोपहर भीषण सड़क हादसा हो गया. आमने-सामने से आ रहे ट्रक और डंपर की जोरदार टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई. जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हादसा इतना भयावह था कि टक्कर के तुरंत बाद ट्रक और डंपर धू-धूकर जलने लगे. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग की लपटें काफी ऊंची उठ रही थीं, जिससे हाईवे पर यातायात कुछ समय के लिए ठप हो गया.