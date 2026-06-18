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यमुनोत्री हाईवे पर दो वाहनों की आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत, हादसे में दो लोग घायल

यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर राजतर के पास दो वाहनों के बीच टक्कर, वाहनों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त, दो लोग भी घायल

UTTARKASHI VEHICLE ACCIDENT
वाहनों की आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत (फोटो सोर्स- Police)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 18, 2026 at 8:58 PM IST

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उत्तरकाशी: यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर राजतर के पास दो वाहनों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. जिसमें दो लोग घायल हो गए. हादसे में दोनों वाहनों को भारी क्षति पहुंची है. हादसे के बाद कुछ समय के लिए मार्ग पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस और स्थानीय लोग तत्काल मौके पर पहुंचे, फिर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया.

लोडर और फोर्स वाहन में भिड़ंत: जानकारी के मुताबिक, एक लोडर वाहन बड़कोट की ओर आ रहा था. जबकि, एक फोर्स वाहन बड़कोट से खरादी की दिशा में जा रहा था. तभी राजतर के पास दोनों वाहन आमने-सामने टकरा गए. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए.

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लोडर वाहन के उड़े परखच्चे (फोटो सोर्स- Police)

घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल: हादसे के बाद आसपास के लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और घायलों को वाहन से बाहर निकालने में मदद की. सूचना पर थाना बड़कोट पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से घायलों को उपचार के लिए सीएचसी बड़कोट पहुंचाया. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे हटवाकर यातायात सुचारू कराया.

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फोर्स वाहन भी क्षतिग्रस्त (फोटो सोर्स- Police)

हादसे में ये लोग हुए घायल: बड़कोट पुलिस की मानें तो हादसे में कोटी बनाल निवासी रितिक और चक्रगांव निवासी गुरदेव घायल हुए हैं. दोनों को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़कोट में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की ओर से उनका उपचार किया जा रहा है.

"दोनों घायलों की स्थिति सामान्य है और वे खतरे से बाहर हैं. डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार जारी है."- डॉ. अंगद सिंह राणा, प्रभारी चिकित्साधिकारी, सीएचसी बड़कोट

पुलिस ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. प्रारंभिक तौर पर मोड़ पर अचानक आमना-सामना होने की संभावना जताई जा रही है. हालांकि, वास्तविक कारण जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. पुलिस ने वाहन चालकों से पर्वतीय मार्गों पर सावधानीपूर्वक वाहन चलाने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने और यातायात नियमों का अनुपालन करने की अपील की है. ताकि, इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचा जा सके.

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