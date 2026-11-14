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हजारीबाग में दो अज्ञात संदिग्धों ने होटल पर की हवाई फायरिंग, इलाके में दहशत

सीसीटीवी फुटेज में नजर आए संदिग्ध (हजारीबाग) ( ETV Bharat )

हजारीबागः जिला के बरही थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम करीब आठ बजे बाइक सवार दो अज्ञात अपराधियों ने कानून-व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए जमकर तांडव मचाया.

बरही स्थित 'एके पैलेस' होटल पर बाइक से पहुंचे दो अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी और मौके पर एक पर्चा फेंककर फरार हो गए. गनीमत रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है लेकिन गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए.