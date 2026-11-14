हजारीबाग में दो अज्ञात संदिग्धों ने होटल पर की हवाई फायरिंग, इलाके में दहशत
हजारीबाग में एक होटल के बाहर कुछ संदिग्धों ने हवाई फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला ही है.
Published : November 14, 2026 at 12:16 AM IST
हजारीबागः जिला के बरही थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम करीब आठ बजे बाइक सवार दो अज्ञात अपराधियों ने कानून-व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए जमकर तांडव मचाया.
बरही स्थित 'एके पैलेस' होटल पर बाइक से पहुंचे दो अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी और मौके पर एक पर्चा फेंककर फरार हो गए. गनीमत रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है लेकिन गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए.
बरही सीडीपीओ राधा प्रेम किशोर ने कहा कि पुलिस मामले की हर पहलू से गंभीरतापूर्वक जांच कर रही है. जब्त पर्चे की सत्यता और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान की जा रही है. छापेमारी जारी है, जल्द ही दोषी पुलिस की गिरफ्त में होंगे.
फायरिंग की सूचना मिलते ही बरही थाना पुलिस दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने मौके से अपराधियों द्वारा फेंका गया पर्चा जब्त कर लिया है और क्षेत्र की नाकाबंदी कर छापेमारी तेज कर दी है. जानकारी के अनुसार, जब्त पर्चे पर 'महाकाल राहुल दुबे गैंग' लिखा हुआ है.
ऐसे में इस वारदात के पीछे इसी गिरोह का हाथ होने की प्रबल आशंका जताई जा रही है. कुछ दिन पहले हजारीबाग स्थित 'एके इंटरनेशनल' होटल पर भी इसी तर्ज पर फायरिंग हुई थी, जिसकी जिम्मेदारी इसी गैंग ने ली थी. लगातार हो रही इन घटनाओं से स्थानीय व्यवसायियों में खौफ का माहौल है और जिले में रंगदारी व वर्चस्व की जंग तेज होने के सवाल उठने लगे हैं.
होटल संचालक वीरेंद्र रजक ने पुलिस और मीडिया को दिए बयान में बताया कि घटना से करीब दस दिन पूर्व केदार यादव नामक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर उन्हें धमकी दी थी. संचालक का आरोप है कि केदार यादव ने होटल को लेकर देख लेने की बात कही थी. उन्होंने आशंका जताई है कि उन्हीं के इशारे पर अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है.
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