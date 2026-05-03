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ओडिशा के चालक से खूंटी में वारदात, नशीला पदार्थ देकर बेहोश किया, मृत समझ कार लेकर फरार

खूंटी में दो अज्ञात अपराधियों ने कार चालक को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया, उसके बाद कार लेकर भाग गए.

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अपराधी जिस कार को लेकर भागे हैं (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 3, 2026 at 5:50 PM IST

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रांची/खूंटीः एक चौंकाने वाली वारदात खूंटी में सामने आई है, जहां दो अज्ञात अपराधियों ने भाड़े की कार के चालक को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया. उसके साथ मारपीट की और उसे मृत समझकर कार लेकर फरार हो गए. घायल चालक का इलाज खूंटी सदर अस्पताल में चल रहा है.

जरापाड़ा में बुक की थी कार

ओडिशा के अंगुल जिला अंतर्गत जरापाड़ा निवासी दुश्मंत साहू की अर्टिगा कार को एक ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से बुक किया गया था. बुकिंग कराने वाले दो व्यक्तियों ने चालक को बताया था कि उन्हें रांची से करीब 30 किलोमीटर आगे जाना है और वहां से अपने परिजनों को लेकर ओडिशा लौटना है.

पीड़ित ड्राइवर का बयान (Etv Bharat)

ऐसे घटना को दिया अंजाम

यात्रा के दौरान तीनों खूंटी जिले के चुकरु मोड़ के पास पहुंचे, जहां पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाया गया. बताया जा रहा है कि भोजन के बाद चालक दुश्मंत साहू कार में बैठा, वह बेहोश हो गया. इसके बाद की घटना उसे याद नहीं है.

पीड़ित का सदर अस्पताल में कराया गया इलाज

आशंका जताई जा रही है कि अपराधियों ने बेहोशी की हालत में चालक की पिटाई की और उसे मृत समझकर घटनास्थल पर छोड़ दिया. इसके बाद वे कार (नंबर: OD02DH6313) लेकर फरार हो गए. होश में आने के बाद पीड़ित ने बताया कि अपराधी उसका मोबाइल और पर्स भी अपने साथ ले गए, जिसमें गाड़ी बुक करने वाले का संपर्क नंबर मौजूद था. गाड़ी चालक ने यह भी कहा कि वह आरोपियों को सामने आने पर पहचान सकता है.

इधर, स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल चालक को इलाज के लिए खूंटी सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है.

अपराधियों की तलाश जारी

घटना की जानकारी मिलते ही झारखंड राज्य ड्राइवर संघ ने भी सक्रियता दिखाई. संघ के अध्यक्ष के निर्देश पर चार सदस्यीय टीम खूंटी पहुंची, पीड़ित चालक से मुलाकात की और पुलिस अधिकारियों से मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की. फिलहाल खूंटी पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और फरार अपराधियों की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है.

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