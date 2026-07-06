झज्जर में सड़क किनारे मिले दो शव, इलाके में मचा हड़कंप, हत्या कर फेंकने की आशंका, जांच में जुटी पुलिस
झज्जर-गुरुग्राम रोड पर दो अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.
Published : July 6, 2026 at 5:00 PM IST
झज्जर: झज्जर-गुरुग्राम रोड पर सोमवार को सहवाग इंटरनेशनल स्कूल के पास सड़क किनारे दो अज्ञात व्यक्तियों के शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू कर दी. अचानक दो शव मिलने की खबर से स्थानीय लोगों की भीड़ भी घटनास्थल पर जमा हो गई.
घटनास्थल से पाइप और ड्रम मिलने से बढ़ा संदेह: शुरुआती जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल के पास एक पाइप और एक ड्रम भी मिला. मौके की परिस्थितियों को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि दोनों की हत्या किसी अन्य स्थान पर करने के बाद शव यहां लाकर फेंके गए हैं. हालांकि पुलिस ने अभी तक हत्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ा रही है.
एफएसएल टीम ने जुटाए साक्ष्य: वहीं, घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की टीम भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठे किए. इसके साथ ही पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि शव यहां कैसे पहुंचे और इस मामले में कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार: फिलहाल दोनों मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस आसपास के जिलों के गुमशुदगी रिकॉर्ड भी खंगाल रही है. मामले में एसएचओ परमजीत ने कहा कि, "मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. फिलहाल शवों की पहचान नहीं हो सकी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. यदि किसी व्यक्ति को मृतकों के संबंध में कोई जानकारी हो तो वह तुरंत पुलिस को सूचित करे. पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों और पूरे घटनाक्रम का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा."
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