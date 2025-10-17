ETV Bharat / state

अगर हैं बेरोजगार तो सरकार से मुफ्त ट्रेनिंग लेकर शुरू कर सकते हैं ये बिजनेस, इस स्कीम से मिल रही मदद

खाद्य विज्ञान प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्र के प्रधानाचार्य रमेश चंद्र ने कहा कि बेरोजगार युवक-युवतियों को दो तरह की मुफ्त ट्रेनिंग दी जा रही हैं.

मेरठ: प्रदेश सरकार की तरफ से खाद्य प्रसंस्करण विभाग दो मुफ्त कोर्स एक माह का बेकरी कन्फेक्शनरी एवं कुकरी (पाक कला) शुरू कराने जा रहा है. प्रदेश के हर मंडल मुख्यालय पर स्थित राजकीय खाद्य विज्ञान प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्र पर ये प्रशिक्षण कराए जाने हैं.

दो दिन की ट्रेनिंग से आत्मनिर्भर बनेंगे युवा: पूरे प्रदेश के हर मंडल मुख्यालय पर युवा बेकरी और उससे जुड़े तमाम उत्पाद, कुकरी और उससे जुड़े उत्पाद तैयार करने की ट्रेनिंग के बाद खुद का रोजगार कर सकते हैं. इसके अलावा दो दिन का प्रशिक्षण भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश में पहली बार खाद एवं प्रसंस्करण विभाग चला रहा है. यह दो दिन का प्रशिक्षण हर जिले में कराया जा रहा है. इसके बाद युवा अपना काम शुरू कर सकते हैं अपनी पहचान बना सकते हैं.

मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण स्वरोजगार योजना: मेरठ के मोदीपुरम में स्थित खाद्य विज्ञान प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्र के प्रधानाचार्य रमेश चंद्र ने बताया कि उद्यान विभाग एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग बेरोजगार युवक और युवतियों को फिलहाल दो प्रशिक्षण दे रहा है. यह प्रशिक्षण मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कराये जा रहे हैं.

स्वरोजगार पर जोर दे रही सरकार: कुकरी और बेकरी कन्फेक्शनरी से संबंधित ये दो अलग-अलग कोर्स हैं. इनकी अवधि एक महीना है. बेरोजगार युवक-युवती यहां निशुल्क प्रशिक्षण लेंगे और प्रशिक्षण के बाद अपनी छोटी-छोटी इकाई लगाकर स्वरोजगार स्थापित कर पाएंगे. साथ में अन्य लोगों को भी आत्मनिर्भर बन कर रोजगार दे सकते हैं.

हर जिले में दो दिन का प्रशिक्षण: प्रधानाचार्य रमेश चंद्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजना भी संचालित की जा रही है. इसमें ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए दो दिवसीय जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है.

इसमें खाद्य प्रसंस्करण में आने वाली इकाइयों की जानकारी दी जाती है. इसमें अनाज से बनने वाले उत्पाद जैसे आटा, सूजी, मैदा, दलिया वैल्यू एडेड उत्पाद होते हैं. आलू से बनने वाले उत्पाद जैसे चिप्स, आलू पाउडर, बेकरी कन्फेक्शनरी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की कुकीज जैसे पिज्जा, मोमोज, ब्रेड, रस और बंद बनाना सिखाया जाता है.

सीखने को मिलते हैं कई काम: आयल सील प्रोसेसिंग के माध्यम से छोटे छोटे एकस्पेलर लगाकर के जॉब वर्क और अपनी प्रोसेसिंग कर सकते हैं. दूध से बनने वाले उत्पाद जैसे पनीर, मावा, दही, घी आदि का उत्पादन कर सकते हैं.

फल सब्जियों से बनने वाले उत्पाद का प्रशिक्षण: छोटी-छोटी इकाई स्थापित करने के लिए जो उसके लिए विभिन्न उपक्रमों की आवश्यकता होती है. फल सब्जियों से बनने वाले उत्पाद जिनमें विभिन्न प्रकार के अचार, विभिन्न प्रकार के मुरब्बे, विभिन्न प्रकार की कैंडी, जैम, जेली सॉस केचप के अलावा फलों से कैसे रस को संरक्षित किया जा सकता है. फलों के गूदे को संरक्षित की जानकारी इस योजना के तहत दी जा रही है.

विभाग दे रहा है अनुदान: इकाई स्थापित करने के लिए जिन उपकरणों की आवश्यकता होती है, उसके लिए खाद्य प्रसंस्करण विभाग 50 प्रतिशत अनुदान इस योजना में देता है, जो कि अधिकतम एक लाख रुपये तक देने का प्रावधान है. प्रधानाचार्य रमेश चंद्र ने कहा कि बेरोजगार युवक युवतियों के लिए ये एक अच्छा अवसर है. जिस सीजन में जो भी फल सब्जी होती हैं, उनके बारे में प्रशिक्षण लेकर काम किया जा सकता है.

इन काम की भी दी जा रही ट्रेनिंग: आंवले से बनने वाले सभी उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे अभी आंवला अब मार्केट में आना शुरु हो जाएगा ऐसे में आंवला से मुरब्बा, आंवला से कैंडी, आंवला जूस को भी प्रिजर्व करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा. आंवले के साथ साथ अदरक की कैंडी अदरक के मुरब्बे पेठा बनाना आदि के प्रशिक्षण दिया जाता है.

आसानी से मिल रहा स्वरोजगार: इसी प्रकार नवंबर माह में जो भी सब्जियां होती हैं जैसे मूली,गाजर, मटर,गोभी और शलजम आदि इनके मिक्स वेजिटेबल पिकल बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है. इसके अलावा एलोवेरा के जूस को प्रिजर्व करना, टमाटर का भी खूब उत्पादन इस समय होता है, तो टमाटर की चटनी, सॉस केचप और चटनी आदि बनाने का भी प्रशिक्षण दिया जाता है.

ऐसे में अब अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में जहां बेकरी और नवंबर के पहले सप्ताह से कुकरी (पाककला) के प्रशिक्षण मेरठ के मोदीपुरम स्थित राजकीय खाद्य विज्ञान प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्र मे कराया जाएगा. जिसमें मेरठ मंडल के किसी भी जिले के इच्छुक लोग प्रशिक्षण पा सकते हैं.

अक्टूबर में दी जाएगी बेकरी की ट्रेनिंग: बेकरी का एक महीने का प्रशिक्षण अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में शुरू होगा, ऐसे में इच्छुक युवा वहां जाकर सम्पर्क कर सकते हैं. बेकरी के कोर्स में विभिन्न प्रकार के बिस्कुट, केक, पेस्ट्री, ब्रेड, पास्ता, पिजा समेत अन्य उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा. इस एक महीने के कोर्स में थ्योरी की क्लास के बाद सभी प्रोडक्ट बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है.

नवंबर के पहले सप्ताह में कुकरी की ट्रनिंग: कुकरी का प्रशिक्षण नवंबर के प्रथम सप्ताह में शुरु होगा. उसके बारे में भी जानकारी कर सकते हैं. कुकरी पाक कला के कोर्स में, ब्रेड, बटर, पुडिंग, नॉनवेज, चाइनीज आइटम, इंडियन आइटम, साऊथ इंडियन डिसेज जैसे इडली, डोसा सांबर, पुलाव, फ्राइड राइस, चाउमीन. आदि शामिल हैं. एक महीने के कोर्स में 18 से 20 कोर्स होते हैं.

यह भी पढ़ें- लखनऊ को मिलेगा नया स्टेडियम; सहारा सिटी के 30 एकड़ में बने स्टेडियम का होगा कायाकल्प

