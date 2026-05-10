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दुगली पहुंचे 2 दंतैल हाथी, धमतरी वन विभाग ने जारी किया अलर्ट, जंगल नहीं जाने की अपील

वन विभाग की टीम लगातार हाथियों की निगरानी कर रही है. आस पास के इलाकों में मुनादी भी कराई जा रही है.

2 tusker elephants reached Dugli
जंगल नहीं जाने की अपील (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 10, 2026 at 10:30 AM IST

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धमतरी: दुगली वन परिक्षेत्र में 2 दंतैल हाथियों की मौजूदगी से आसपास के गांवों में सतर्कता बढ़ा दी गई है. वन विभाग ने ग्रामीणों के लिए हाई अलर्ट जारी करते हुए जंगल की ओर नहीं जाने और समूह में रहने की सलाह दी है. हाथियों की लगातार गतिविधियों को देखते हुए वन अमला निगरानी में जुटा हुआ है.

दुगली पहुंचे 2 दंतैल हाथी

वन विभाग और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार धमतरी वनमंडल अंतर्गत दुगली परिक्षेत्र के पश्चिम चारगांव परिसर के आरएफ 335 क्षेत्र में 2 दंतैल हाथियों की लोकेशन दर्ज की गई है. हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए वन विभाग ने गजकन्हार, बांधा और कलेमेटा गांव को हाई अलर्ट ग्राम घोषित किया है. वहीं दुगली, डोंगरडुला, गोहानला और जबर्रा गांवों में भी अलर्ट जारी किया गया है.

जंगल नहीं जाने की अपील (ETV Bharat)

धमतरी वन विभाग ने जारी किया अलर्ट

डीएफओ श्रीकृष्ण जाधव ने कहा कि वन विभाग की टीम लगातार हाथियों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है. ग्रामीणों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए संवेदनशील गांवों में सतर्कता बढ़ा दी गई है. वन कर्मचारियों को लगातार गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं. वन विभाग ने लोगों से अपील की कि कोई भी ग्रामीण जंगल की ओर न जाए और हाथियों के करीब पहुंचने की कोशिश बिल्कुल न करे.

सावधानी बरतने की अपील

वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की है कि रात के समय विशेष सावधानी बरतें और खेतों या जंगल किनारे अकेले न जाएं. हाथी दिखने पर तत्काल नजदीकी वन कर्मचारी या वन विभाग को सूचना दें ताकि समय रहते सुरक्षा व्यवस्था की जा सके. विभाग द्वारा गांवों में मुनादी कर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है. प्रशासन ने ग्रामीणों से एक-दूसरे को सचेत करने और अफवाहों से बचने की अपील की है. हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए पूरे इलाके में सतर्कता का माहौल बना हुआ है.

हाथी से कैसे रखें खुद को सुरक्षित

  • हाथी के करीब नहीं जाएं
  • पटाखों की आवाज से हाथी को भगाने का प्रयास करें
  • वन विभाग के निर्देशों का पालन करें
  • हाथी को उकसाने की कोशिश नहीं करें
  • तेज आवाज और तेज रोशनी से हाथी डरते हैं उसका उसका इस्तेमाल करें

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