हरिद्वार हाईवे पर भयंकर सड़क हादसा, आपस में भिड़े दो ट्रक, चालक की मौत

दोनों ट्रकों की टक्कर हुई तो हाईवे पर वाहनों का लंबा जाम लग गया. काफी देर तक लंबे जाम में लोग फंसे रहे.

HARIDWAR HIGHWAY TRUCK ACCIDENT
हरिद्वार हाईवे ट्रकों की टक्कर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 29, 2025 at 1:00 PM IST

2 Min Read
हरिद्वार: श्यामपुर थाना क्षेत्र स्थित हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर दो ट्रकों में जोरदार टक्कर हो गई. इस हादसे में एक ट्रक चालक की मौत हो गई, जबकि उसका क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गया है. घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया. जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ट्रकों के आगे से परखच्चे उड़ गए. मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है.

पुलिस के मुताबिक देर रात हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर चंडी देवी रोपवे के सामने दो ट्रकों में आमने-सामने की टक्कर हो गई. टक्कर लगते ही दोनों ट्रक आगे से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. इस हादसे में एक ट्रक चालक और उसका क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही श्यामपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. घायलों को ट्रक से बाहर निकाला गया. एम्बुलेंस की मदद से दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया. जहां ट्रक चालक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. गंभीर रूप से घायल क्लीनर को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है. 21 वर्षीय ट्रक चालक का नाम मोंटी है. वह हिमाचल का रहने वाला है.

हरिद्वार हाईवे ट्रकों की टक्कर (ETV Bharat)

श्यामपुर थाना प्रभारी मनोज शर्मा ने बताया एक ट्रक और टाटा 407 के बीच टक्कर हुई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. एक ट्रक चालक की मौत हो गई है, जबकि उसका साथी क्लीनर घायल हो गया. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. उसके परिजनों को भी सूचना दे दी गई है. मामले की जांच की जा रही है.

हादसे के बाद लगा जाम: हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर जैसे ही दोनों ट्रकों की टक्कर हुई तो हाईवे पर वाहनों का लंबा जाम लग गया. काफी देर तक लंबे जाम में लोग फंसे रहे. पुलिस ने जेसीबी बुलाकर दोनों ट्रकों को साइड में लगवाया. कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैफिक को सुचारु किया गया. श्यामपुर थाना प्रभारी मनोज शर्मा ने बताया मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जाम को खुलवाया. कुछ देर बाद ही यातायात व्यवस्था सुचारू कर दी गई.

