बस्ती में दो ट्रक की आमने-सामने टक्कर में एक की मौत; केबिन काटकर घायलों को निकाला गया, तीन लोग अस्पताल में भर्ती

बस्ती : थाना हर्रैया अंतर्गत नेशनल हाईवे-27 पर रविवार देर शाम को दो ट्रक आपस में टकरा गए. आमने-सामने की टक्कर से ट्रकों के अगले हिस्से लोहे के मलबे में तब्दील हो गए. हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हैं. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.



डीएसपी स्वर्णिमा सिंह हरैया सर्किल ने बताया कि हादसा बेहद दुखद है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाया और रास्ता साफ कराया. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले की विधिक जांच की जा रही है.



प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, भीषण हादसे में ट्रकों के केबिन आपस में बुरी तरह फंस गए थे, जिसके भीतर चालक और क्लीनर दब गए. सूचना मिलते ही हर्रैया पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिसकर्मियों और स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. कटर और क्रेन की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद केबिन को काटकर घायलों को बाहर निकाला जा सका.