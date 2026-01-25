ETV Bharat / state

बस्ती में दो ट्रक की आमने-सामने टक्कर में एक की मौत; केबिन काटकर घायलों को निकाला गया, तीन लोग अस्पताल में भर्ती

डीएसपी स्वर्णिमा सिंह हरैया सर्किल ने बताया कि घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है.

बस्ती में सड़क हादसा
बस्ती में सड़क हादसा (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 25, 2026 at 10:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बस्ती : थाना हर्रैया अंतर्गत नेशनल हाईवे-27 पर रविवार देर शाम को दो ट्रक आपस में टकरा गए. आमने-सामने की टक्कर से ट्रकों के अगले हिस्से लोहे के मलबे में तब्दील हो गए. हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हैं. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.


डीएसपी स्वर्णिमा सिंह हरैया सर्किल ने बताया कि हादसा बेहद दुखद है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाया और रास्ता साफ कराया. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले की विधिक जांच की जा रही है.


प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, भीषण हादसे में ट्रकों के केबिन आपस में बुरी तरह फंस गए थे, जिसके भीतर चालक और क्लीनर दब गए. सूचना मिलते ही हर्रैया पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिसकर्मियों और स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. कटर और क्रेन की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद केबिन को काटकर घायलों को बाहर निकाला जा सका.



हादसे के तुरंत बाद सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) हर्रैया ले जाया गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया. वहीं, प्राथमिक उपचार के बाद तीन घायलों की बिगड़ती हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए बस्ती जिला अस्पताल (ट्रॉमा सेंटर) रेफर कर दिया गया है. घायलों की पहचान सुनिश्चित करने और उनके परिजनों को सूचित करने की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है.



हादसे के बाद नेशनल हाईवे-27 की एक लेन पूरी तरह बाधित हो गई, जिससे ट्रकों और यात्री बसों की लंबी कतारें लग गईं. मौके पर मौजूद पुलिस टीम ने क्रेन मंगाकर क्षतिग्रस्त वाहनों को बीच सड़क से हटवाया. करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद यातायात को सुचारू रूप से संचालित कराया जा सका.

यह भी पढ़ें : इनोवा से अस्पताल जा रहे थे 9 लोग, गलत दिशा से आ रहे ट्रक ने मारी टक्कर, सात लोगों की मौत

TAGGED:

ROAD ACCIDENT IN BASTI
BASTI NEWS
ONE DIED IN BASTI
ONE DIED IN ROAD ACCIDENT
BASTI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.