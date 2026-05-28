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गोरखपुर में दो ट्रकों की आमने-सामने भिड़ंत; एक ट्रक में लगी आग, 2 की मौत

सूचना मिलते ही पुलिस व फायर सर्विस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे.

गोरखपुर में दो ट्रैकों के आमने-सामने की भिड़ंत
गोरखपुर में दो ट्रैकों के आमने-सामने की भिड़ंत (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 28, 2026 at 10:19 AM IST

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गोरखपुर: रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. अजवाइनिया गांव के पास फोरलेन पर दो ट्रकों की आमने-सामने टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ट्रकों में आग लग गई. हादसे में एक ट्रक के चालक और खलासी की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि दूसरे ट्रक के चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना सुबह करीब 5 बजे की बताई जा रही है.

सूचना मिलते ही पुलिस, व फायर सर्विस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए, राहत व बचाव कार्य शुरू किया. घायलों को अस्पताल भेजा गया है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. घटना के बाद कुशीनगर लखनऊ फोरलेन पर 3 किलोमीटर लंबा जा लग गया है. पुलिस जाम खुलवाने की कोशिश में लगी हुई है.

क्षेत्राधिकारी कैंट अरुण कुमार एस ने बताया कि बालू लदा डंपर विपरीत दिशा से आ रहा था. इसी दौरान बिहार की तरफ जा रही मक्का लदी ट्रक से उसकी आमने-सामने भिड़ंत हो गई. जबरदस्त टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई, जिससे डंपर चालक और खलासी की मौके पर ही जलकर मौत हो गई.

फायर ब्रिगेड की सीएफओ संतोष कुमार राय ने बताया कि सुबह 5 बजे सूचना मिली थी कि रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के फोरलेन पर दो ट्रकों में आग लगी हुई है. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाते हुए राहत और बचाव कार्य किया.

हादसे के बाद फोरलेन पर काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा और जहां-तहां सभी वाहन के पहिए रुक गए और लंबा जाम लग गया. घटना में मृतकों की पहचान की पुलिस कोशिश कर रही है. अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची. फिलहाल इस घटना से पूरे फोरलेन और इलाके में अपराध अफरा तफरी का माहौल है.

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