सोनभद्र में साढ़े तीन करोड़ का प्रतिबंधित नशीला कफ सिरप मिला; दो ट्रक सीज, तीन गिरफ्तार

सोनभद्र एडिशनल एसपी अनिल कुमार ने बताया कि नशीले कफ सिरप के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

Photo Credit: ETV Bharat
सोनभद्र में तीन आरोपी गिरफ्तार (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 19, 2025 at 6:30 PM IST

सोनभद्र: सोनभद्र पुलिस ने रविवार को दो ट्रक नशीले कफ सीरप के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इस प्रतिबंधित कफ सिरप की कीमत करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये बतायी जा रही है.

दो ट्रक कोडीन कफ सिरप मिला: सोनभद्र एडिशनल एसपी अनिल कुमार ने कहा कि नशीले कफ सिरप से भरे हुए दो ट्रकों को पुलिस की टीम ने चेकिंग के दौरान रोका. दोनों ट्रकों में प्रतिबंधित नशीला कोडीन कफ सिरप था. दोनों ट्रकों में 1,19,675 शीशी कफ सिरप की थीं. इनको अवैध तरीके से गाजियाबाद से झारखंड ले जाया जा रहा था. इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

तस्करी करके झारखंड ले जा रहे थे: उन्होंने कहा कि पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई में रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के चूर्क मोड़ के पास पुलिस ने जब इन ट्रकों को रोक कर उनकी तलाशी ली तो, इनमें नशीला कोडीन कफ सिरप बरामद हुआ. पुलिस ने हेमंत पाल निवासी शिवपुरी मध्य प्रदेश, बृजमोहन शिवहरे निवासी ग्वालियर मध्य प्रदेश और रामगोपाल धाकड़ निवासी ग्वालियर मध्य प्रदेश को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है.

राबर्ट्सगंज पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी थी: एडिशनल एसपी अनिल कुमार ने बताया कि दोनों ट्रकों में नमकीन और चिप्स के कार्टन के पीछे बोरियों में छिपाकर नशीले कफ सिरप की तस्करी की जा रही थी. बरामद सिरप की कीमत लगभग साढ़े तीन करोड़ रुपये है. इसे गाजियाबाद से झारखंड ले जाया जा रहा था. राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र को मुखबिर ने सूचना दी थी.

आबकारी विभाग की टीम ने की जांच: इस जांच में आबकारी विभाग की टीम भी शामिल थी. दोनों ट्रक सीज कर दिये गये हैं.मध्यप्रदेश और राजस्थान में कोल्ड्रिफ कफ सिरप से कई बच्चों की मौत हो चुकी है. इसको लेकर उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन लगातार छापेमारी भी कर रहा है. नशीले कफ सिरप की सूचना मिलने पर पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई की थी.

