ETV Bharat / state

सोनभद्र में साढ़े तीन करोड़ का प्रतिबंधित नशीला कफ सिरप मिला; दो ट्रक सीज, तीन गिरफ्तार

सोनभद्र: सोनभद्र पुलिस ने रविवार को दो ट्रक नशीले कफ सीरप के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इस प्रतिबंधित कफ सिरप की कीमत करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये बतायी जा रही है.

दो ट्रक कोडीन कफ सिरप मिला: सोनभद्र एडिशनल एसपी अनिल कुमार ने कहा कि नशीले कफ सिरप से भरे हुए दो ट्रकों को पुलिस की टीम ने चेकिंग के दौरान रोका. दोनों ट्रकों में प्रतिबंधित नशीला कोडीन कफ सिरप था. दोनों ट्रकों में 1,19,675 शीशी कफ सिरप की थीं. इनको अवैध तरीके से गाजियाबाद से झारखंड ले जाया जा रहा था. इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

तस्करी करके झारखंड ले जा रहे थे: उन्होंने कहा कि पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई में रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के चूर्क मोड़ के पास पुलिस ने जब इन ट्रकों को रोक कर उनकी तलाशी ली तो, इनमें नशीला कोडीन कफ सिरप बरामद हुआ. पुलिस ने हेमंत पाल निवासी शिवपुरी मध्य प्रदेश, बृजमोहन शिवहरे निवासी ग्वालियर मध्य प्रदेश और रामगोपाल धाकड़ निवासी ग्वालियर मध्य प्रदेश को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है.